La concejala Daiana De Grazia anticipó hoy que el bloque de Juntos, en su nueva confirmación, está preparando una agenda de trabajo en las localidades que prevé visitas a las playas, reuniones con el secretario de Seguridad Jorge Cordiglia, con el doctor Alexis Pogorzelsky para consultarlo por el “Hospitalito” de Claromecó, y con comerciantes de los balnearios para conocer sus inquietudes en torno a la temporada.

“Lo que haremos será charlar con concesionarios de paradores, con los guardavidas -porque a veces lo que se dice no tiene que ver con lo que sucede en realidad, de hecho tuvimos que reclamar por la camioneta de Orense que no está funcionando bien y la moto de agua sólo funcionó dos días- y luego trasladamos al Ejecutivo la información directa para que los inconvenientes se puedan solucionar”, explicó.

De Grazia también hizo mención a la nueva bajada vehicular en Dunamar, al señalar que “Lamberti nos dijo que las tranqueras que hoy están cerradas en el acceso no van a estar, o van a estar abiertas, y nuestra idea es controlar que esto, al igual que el funcionamiento de los food trucks, horarios de cierre de distintas propuestas, entre otros, funcione”.

Por otra parte, y respecto a la reunión que se mantuvo días pasados con Cordiglia, tras la cual quedó sin efecto la interpelación que propiciaba su bancada, la concejala advirtió que “dio las respuestas que podía dar, y en este sentido tuvo buena voluntad siempre para darnos información. Sabemos que se trabajó arduamente para que las fiestas se realizaron salgan bien, estuvieron habilitadas, pero es un tema que hay que ir siguiéndolo, porque sabemos que va a haber fiestas en Claromecó, hay reclamos de los vecinos. Pero nos preocupa además que se hagan fiestas en la playa, cuestión que es difícil de controlar, por eso queremos buscar soluciones a través del diálogo”.

