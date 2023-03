Juntos propone un patio cervecero para que las instituciones vendan sus remanentes de la Fiesta del Trigo

16 marzo, 2023

El bloque de Juntos propone la realización de un patio cervecero, a la brevedad y mientras el clima lo permita, para que vendan sus remanentes las instituciones que tuvieron kioscos, fogones y otros espacios y no pudieron hacerlo en la Fiesta del Trigo por el intenso calor y las lluvias.

“La idea es que puedan vender los productos que les quedaron sin pagar ningún canon, y de esa manera acercarse un poco más a lo que tenían previsto ganar en la Fiesta. Sabemos que hay productos, como el pan, que lo han tenido que donar o vender oreado, mientras que carnes y otros perecederos se podrán conservar un tiempo en freezer pero sería importante que pudieran venderlos para recuperar los gastos importantes que ya han realizado. Sabemos de algunas que les han quedado 10.000 chorizos”, indicó Daiana De Grazia.

“Estamos haciendo un análisis más profundo de los aspectos positivos y negativos de la Fiesta, pero esta propuesta para las instituciones se puede resolver a la brevedad, convocándolas a participar de este patio cervecero. Para eso le estamos presentando al Ejecutivo y a Mariano Hernández, presidente de la Comisión organizadora, esta idea que entendemos también es positiva para los productores cerveceros, porque el patio siempre ha ido exitoso”, completó.

Finalmente, y ante la propuesta que estaría haciendo llegar el peronismo a la Comisión para reducir los cánones de los feriantes, la concejala indicó que “a muchos artesanos y expositores la lluvia les dañó la mercadería o los gazebos en los que la ofrecían, y si bien los que se dedican a esto saben que hay cuestiones climáticas que no se pueden evitar, no estaría mal que se converse esa posibilidad”.

