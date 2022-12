Juntos y MV adelantaron el sí para el boliche a cielo abierto

28 diciembre, 2022

Con el criterio afirmativo del Movimiento Vecinal y Juntos se acordó un despacho favorable, en la Comisión de Legislación, para el boliche a Cielo Abierto en Claromecó. El Frente de Todos dice esperar ciertos datos que ha solicitado. Se sabrá en la sesión próxima que tratará el tema, que se realizará mañana a las 11 en forma previa a la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

De esa manera hay disponibilidad del espacio físico, que según indicó la concejala Graciela Callegari (Todos), no sería el que se había indicado previamente en el proyecto, sino un predio ubicado unos metros más hacia el pozo de Alonso. Cualquiera sea su ubicación, deberá ajustarse a las exigencias de seguridad.

“Esta tarde vamos a tener respuesta a consultas técnicas que realizamos sobre el proyecto. Y con respecto a la ubicación, en el proyecto de ordenanza hay una partida y una circunscripción con una dimensión mucho mayor a la que se le estaría cediendo, y hay un croquis que es el lugar que objetaron los vecinos, pero de palabra se nos dice que la ubicación será más alejada, pero no hay un croquis que lo establezca. Cuando el empresario vino al Concejo hace un par de meses, su idea no era este lugar sino la playa; eso no prosperó. Ahora el proyecto entra abierto a un pedido que él hace con fecha 5 de diciembre, pero que al Concejo llega 15 días después con la decisión del Ejecutivo de que el terreno tiene que ser este. Y el escenario es que el empresario dice que más allá no puede, que el Ejecutivo dice que el lugar debe ser este, y que los vecinos no quieren que sea este el lugar. Y si realmente va a ser más alejado, no hay un croquis que lo confirme”, explicó Callegari.

Orden del Día

En la sesión extraordinaria se tratará el siguiente Orden del Día

Considerar si están dadas las condiciones de interés público y urgencia determinadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades para la convocatoria a Sesión Extraordinaria.

Intendente Municipal – Carlos Sánchez: Eleva adenda de Convenio Específico con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para el convenio de dictado de TUDAI para la cohorte 2021.

Intendente Municipal – Carlos Sánchez: Eleva adenda de Convenio Específico con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para el convenio de dictado de TUDAI para la cohorte 2022.

Departamento Ejecutivo: Eleva proyecto de ordenanza por el cual ratifica contrato suscripto con instituto de la vivienda en el marco del Programa Bonaerense II.

Marchini Diego Hernán – FDJ Eventos: Solicita un lugar para llevar a cabo una propuesta que funcione durante la temporada de verano referente a la nocturnidad.

Volver