Justo Leucke: invita a la 57º edición de la feria original John Deere (audios)

27 septiembre, 2025

Agronomía Rural Ceres Tolvas realizará la 57º edición de la feria original John Deere a realizarse el próximo lunes a las 14.

Justo Leucke, gerente de la firma rural tandilense con sede en nuestra ciudad habló con LU 24: “el lunes a las 14, inauguraremos nuestra obra de Concesionario y Agronomía e invitamos a toda la comunidad, la misma se realizó con la idea de mejorar nuestro servicio. A las 15 iniciaremos con la Feria Original sumando dos momentos de mucha felicidad para todos los presentes”

En referencia a la obra dijo: “hicimos una remodelación del concesionario y las oficinas, además agrandamos nuestro taller John Deere con una inversión muy grande, acorde a nuestro compromiso con los clientes, demostrando el potencial que tiene la zona, aún faltan detalles, pero estamos trabajando a full para llegar”.

“En dicha feria, desde John Deere daremos a conocer la nueva cosechadora con lo último en tecnología aplicado para la agricultura”, anticipó.

Sobre el maíz “venimos muy bien en cada campo, superamos los 10 mil kilos, aunque nos afectó un poco la lluvia y tenemos superficie sin cosechar, pero esperamos a la semana que viene para retomar el trabajo”.

Finalmente, respecto a la soja y girasol “se encuentran definiendo la siembra, esta retrasada la compra de insumos, los productores están concentrados en la cosecha del maíz. Como viene el año esperamos una buena superficie de dichos cultivos”.

