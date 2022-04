Juzgados sin jueces: un mal provincial, con Tres Arroyos como caso testigo

24 abril, 2022

Mateo Laborde, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, advirtió públicamente hace algunos días sobre el “riesgo de colapso” en algunos fueros de la Justicia provincial, por la importante cantidad de cargos vacantes. Tres Arroyos está por encima de la media provincial por la falta de cobertura de cargos -6 sobre 12-, por lo que es considerado caso testigo de la problemática.

El letrado reclamó que, de manera urgente, se resuelvan el problema de las vacancias, especialmente en áreas como penal, laboral y de familia. Aseguró Laborde que uno de cada 3 juzgados no tiene jueces titulares, situación que deriva en un retraso en el servicio. “Cuando uno va a la Justicia, y no tiene justicia en tiempo, no es justicia”, opinó Laborde, en declaraciones a la FM Cielo de La Plata.

El panorama es apremiante en todo el territorio bonaerense, pero la ciudad de Tres Arroyos, que pertenece al Departamento Judicial Bahía Blanca, parece estar más al límite, porque supera la media provincial. Se trata de Tres Arroyos, donde hoy están cubiertos apenas 6 de los 12 cargos judiciales jerárquicos en todo tipo de fuero, aunque en el ámbito penal -que es el de mayor exposición por el tipo de causas que tramita- la situación claramente es muy grave (2 de 6).

Solo 2 de los 3 sillones del único tribunal en lo Criminal de esta ciudad, que es el encargado de juzgar los delitos más graves (robos, abusos sexuales, homicidios), están ocupados. Además de esa vacancia en el Criminal, no tienen titular -por distintos motivos- el Juzgado en lo Corrreccional -atiende delitos con penas menores a 6 años- y los juzgados de Garantías de mayores y de Responsabilidad Penal Juvenil, que se deben encargar de controlar el procedimiento judicial en la etapa de instrucción o investigación (resuelven detenciones y prisiones preventivas y otorgan allanamientos y/o secuestros, entre otras facultades de gran importancia).

Problema derivado

Quiere decir que las únicas juezas del tribunal en lo Criminal, Fabiana Brandolín y Verónica Vidal, deben encargarse de subrogar, por caso, los juzgados de Garantías, pero esa situación está generando otro problema.

Brandolín y Vidal, las únicas dos juezas penales de Tres Arroyos. Hay otros 4 cargos vacantes.

Como intervienen en el primer tramo de la causa, no pueden volver a hacerlo en la etapa de juicio y tienen que excusarse.

Esto obliga, en muchos casos, a integrar el tribunal de juzgamiento con jueces de Bahía Blanca, aunque el reemplazo genera contratiempos por evidentes problemas de logística.

En primer lugar hay que tener en cuenta la distancia entre ambas ciudades (200 kilómetros) y también que los magistrados bahienses ya tienen su agenda bastante cargada con las causas locales, con lo cual surgen inconvenientes para compatibilizar fechas.

“En muchos juicios deben viajar a Tres Arroyos, porque aún sería más inconveniente trasladar un juicio de esa ciudad a Bahía, porque también habría que obligar a derivar a los imputados y a los testigos”, dijo una fuente judicial.

La vacancia del Correccional, en tanto, generalmente es cubierta por el doctor Gabriel Giuliani, extitular de ese organismo (lo fue durante 25 años) y que a fines de 2019 pasó a desempeñarse como juez en lo Correccional N° 1 de Bahía (tras la jubilación de su colega José Luis Ares).

No es nuevo

El panorama que golpea a Tres Arroyos se agravó durante la pandemia, porque el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires sufrió una virtual paralización y cayó sensiblemente la toma de concursos para cubrir cargos.

Y lo más preocupante es que en esta ciudad no hubo cambios desde mediados de 2020 a la fecha, hecho que profundiza el perjuicio por el desgaste que genera funcionar en esa condición de precariedad por tanto tiempo.

“El Consejo de la Magistratura hoy está al día, trabajando muy bien. Hay unas doscientas y pico de ternas que están para salir. Dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son quienes deben activar los mecanismos”, aclaró Laborde.

En otros fueros la situación mejora levemente en Tres Arroyos, aunque dista de ser la ideal.

Por ejemplo, el tribunal de Trabajo funciona con 2 de los 3 ocupantes (Alejandro Norberto Taraborelli y Gastón de la Cal); el único juzgado de Familia está cubierto (juez Diego Andrés Granda) y en lo Civil y Comercial está titularizado uno de los dos juzgados (Fernando Elizalde).

Fuente: La Nueva

