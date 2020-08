Kala Boutique, durante la pandemia: “en general se ha trabajado bien”

26 agosto, 2020 Leido: 5

Beatriz van Strien, desde hace más de 20 años a cargo de Kala Boutique, se refirió a la situación generada por la pandemia y aseguró que “en general se ha trabajado bien”.

El comercio, ubicado en Hipólito Yrigoyen 28, ofrece delivery y se adaptó a la utilización de las redes sociales, ya que tiene página de Facebook y también atiende consultas a través de WhatsApp (2983-563089). Además, al contar con un local espacioso recibe a clientes, tomando todas las medidas de higiene y prevención.

“No nos podemos quejar dentro de lo que es la situación, no pretendemos recuperar pero si tener movimiento como para salvar gastos y realmente no ha ido mal”, agregó quien también es propietaria de Cardon.

Asimismo, dijo que en general no han tenido inconvenientes con la provisión de mercadería, haciendo la salvedad de que no es lo mismo que viajar a Buenos Aires para seleccionar las prendas a gusto.

