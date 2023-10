Karen Galilea: “la continuidad con Claudia es necesaria”

6 octubre, 2023

Este viernes por la mañana, la cuarta candidata a concejal por el Movimiento Vecinal Karen Galilea, visitó LU 24 y planteó algunas realidades desde su óptica como joven profesional, invitando a votar por su partido.

En este sentido y respecto a su incursión en la política, que es reciente, comentó: “Claudia pensó en mi cuando ni si quiera se me había cruzado por la cabeza meterme en esto y desde el momento uno que empecé a indagar e interiorizarme me gusta más, esto es algo que realmente vale la pena”.

Además, y sobre la importancia de los jóvenes, destacó: “noto que muchos eligen no estar acá, sino irse, pero parte de lo que tenemos que hacer es que se queden y apuesten por su ciudad. Siempre digo y sostengo que Tres Arroyos tiene que ser un municipio moderno, aggiornado y eso se logra con la presencia de los jóvenes en la ciudad, y gran parte lo ha logrado CRESTA y que actualmente se está haciendo para lo que es el Polo Educativo. Tienen que saber que tienen una ciudad para divertirse, formarse, es una ciudad sustentable ubicada en el cuarto puesto de los municipios sustentables.”

Y en cuanto a lo que se puede mejorar en general, agregó: “me preocupa que Tres Arroyos se quede estancado, pero es algo que no está sucediendo. El impulso de la necesidad de continuar esta gestión vecinalista, proyectado con las nuevas ideas y aportes que le da esa inyección que necesita para seguir siendo un municipio moderno, yo veo que es necesario. La continuidad con Claudia es necesaria, obviamente con toda su impronta.”

Y enfatizó: “en todas las reuniones que hemos tenido hemos visto a Claudia y Sánchez con el mapa de Tres Arroyos delimitando, mostrando lo que ya se hizo, y también lo que falta por hacer. Sánchez es un ejemplo de líder para tenerlo en cuenta con toda su experiencia, ganas y motivación”.

Por otro lado, y en relación al Movimiento Vecinal como partido, resaltó: “que mejor que tener un partido el cual no importa quién gobierne en provincia o en nación para hacer las cosas. Eso creo que es una ventaja, y como municipio tenemos que gestionar de la mejor manera los recursos”.

Y concluyó: “Claudia es quién encabeza esta lista y es la representante de la continuidad del Movimiento Vecinal que ha trabajado todos estos años. Tenemos una lista sólida y unida, lo cual es fundamental para salir a trabajar y enfrentar cada adversidad. Yo no tengo dudas que Cittadino reúne todas las condiciones para ser la primera mujer intendente de Tres Arroyos”.

