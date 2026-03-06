Karen Montes de Oca puso su toque personal y emotivo a nuestra música tradicional

Karen Montes de Oca es una talentosa cantante, guitarrista, compositora y bailarina de folklore argentino y hoy brilló con todo su carisma en el Juan Pesalaccia.

Nació en Azul, Buenos Aires, en 1991. Con más de dos décadas de carrera, ha lanzado tres discos y un EP con canciones de su autoría. Su música es un viaje por los paisajes sonoros y emociones del folklore argentino, con influencias de la región pampeana y del norte del país.

