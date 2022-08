Karen Ruppel: “el 85% de los accidentes se producen por fallas humanas”

Karen Ruppel, responsable del área de seguridad vial de la Secretaría de Seguridad municipal, advirtió hoy en torno al alto grado de siniestralidad que se observa en Tres Arroyos que “se maneja de una manera muy diferente a lo que ocurría hace 30 años, y el 85% de los accidentes se producen por fallas humanas. Además hay una gran cantidad de infracciones, no sólo en la ciudad sino en todo el país, la mayoría por exceso de velocidad pero también por uso del celular, entre muchas otras”.

“Hay una cuestión de educación que es fundamental. Acá vino hace pocos días un chico de 17 años a obtener su licencia de conducir con un auto cero kilómetro entregado por sus padres; allí evidentemente hay una responsabilidad, porque el conocimiento de la seguridad vial y la experiencia no están presentes. Los padres se detienen en doble fila frente a las escuelas y usando el celular, y los chicos ven eso”, consideró Ruppel.

“También se agravó con la pandemia lo que tiene que ver con el estrés y la fatiga, que impactan en la forma de conducir. Y lo estamos viendo en las evaluaciones psicológicas de personas de todas las edades”, describió.

Finalmente, la especialista aseguró que “manejar es un hecho social, no es sentarse en el auto y salir: hay que verificar las condiciones del auto, usar siempre el cinturón, cumplir con las reglamentaciones, y vemos que esto, por múltiples variables que influyen, no sucede”.

