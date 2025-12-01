Karen Ruppel y la educación vial: “prohibir no educa, controlar no enseña y castigar no construye”(audio)

La Licenciada en Seguridad Vial Karen Ruppel visitó LU24, donde fue consultada acerca de la problemática que generan las motos, los caños de escapes, y las picadas en Tres Arroyos, entre otros puntos.

Abordó el tema haciendo hincapié que hay varias cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, la cultural, “una de las herramientas sería la formación para analizar funcionalmente los comportamientos de los usuarios de las motos mediante la tecnología, para fomentar las habilidades de conducción ya que muchos conductores no tienen una percepción del riesgo, desafían los límites y las velocidades”.

Otro punto a tener en cuenta son los controles y las sanciones, donde señaló que “no hay políticas públicas que promuevan un sistema de velocidades seguras. No sirven las foto-multas sino se trabaja en conjunto la parte del factor humano. No van a ser la solución a los cambios de actitud de las personas, ni van a bajar la siniestralidad”.

Marcó también a la postsiniestralidad como uno de los principales asuntos a trabajar, indicando que “no existen protocolos de cómo cuidar a las personas involucradas, tanto en el aspecto psicológico como en el legal”.

Dejó en claro también que debemos involucrarnos como usuarios, tomando medidas preventivas, que son posteriores al accidente, y no reactivas. “Debería ser control y sanción, antes que ocurra el accidente”.

Para Ruppel, deberán trabajarse todos estos puntos en conjunto con el tema de la infraestructura, que también sirve para formar a los ciudadanos, para encontrarle una solución, dado que “no hay infraestructura para ciclistas, peatones, ni transporte público. Debería ser conectada, segura, accesible, donde los usuarios de las distintas movilidades puedan pasar de un modo de transporte a otro con una percepción de seguridad, como pasa en otras ciudades que cuentan con una forma de transitabilidad multimodal”.

Según el criterio de la Licenciada, en el distrito faltan desarrollar aspectos como la planificación urbana, la movilidad sostenible, y la movilidad segura, integrando a todos los usuarios. De acuerdo a su mirada “prohibir no educa, controlar no enseña y castigar no construye”.

Para la Licenciada, “la solución sería abordar el tema con un equipo interdisciplinario, con buena formación de los agentes, que sea sostenida en el tiempo y con una buena política pública para bajar la siniestralidad, mejorar la movilidad, incluir la movilidad reducida, y mantener una enseñanza activa y otros lenguajes, con el aporte de la tecnología; ya que Tres Arroyos cuenta con un enfoque tradicional antiguo, donde las prohibiciones terminan generando resistencia, y los controles y castigos simplemente cambian una conducta a corto plazo”.

