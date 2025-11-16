Karina Galván: Crecimiento histórico y profunda gratitud por el concurso del Almafuerte

16 noviembre, 2025 483

A minutos de finalizar el concurso de pesca, la organización celebró un crecimiento notable en esta tercera edición, que alcanzó un récord de 2.206 cañas, consolidándose como uno de los eventos pesqueros más convocantes de la región.

Karina Galván, una de las responsables visibles del certamen, expresó en dialogo con LU24 su alegría y alivio tras una jornada que estuvo marcada por el viento, el mar alto y una logística exigente.

“Súper contentos —dijo— porque, a pesar del clima, sumamos 204 cañas más. Esto nos satisface como organización”. Galván destacó que detrás del éxito hay un equipo de nueve personas, además del acompañamiento constante de la institución beneficiada por el carácter solidario del evento.

La organizadora reconoció que pasó la noche en vela por la incertidumbre climática, pero valoró el apoyo del delegado, que permitió que participantes pernoctaran cerca del predio. “Cada uno pone un poquito para que todo esto tenga el resultado que hoy vemos”, señaló.

Galván agradeció especialmente a las 2.206 cañas presentes, a las familias que cada año vuelven “porque ayudan a una institución”, y a su propio entorno familiar: “Mi hijo es control, mi hija siempre fue de control, mi marido también. Siempre me apoyan”.

Galván detalló algunas de las obras logradas gracias al concurso: calefacción central, renovación de la instalación eléctrica, reemplazo de bancos, puertas y baños, y mejoras constantes en el edificio. “Somos un pueblo de 1.200 habitantes. Sin este concurso sería imposible hacer obras tan grandes”, afirmó.

Mirando hacia adelante, adelantó que las próximas metas podrían estar vinculadas al gimnasio y otras necesidades del establecimiento. “Es lindo trabajar sabiendo que las cosas se van a hacer y van a durar en el tiempo”, remarcó.

Antes de despedirse, Galván agradeció los 13 años de acompañamiento periodístico y volvió a reconocer a quienes hacen posible la continuidad del concurso: “Los pescadores son los que se llevan el premio, pero también son quienes sostienen este sueño”.

