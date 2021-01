Karina Pascuzzi expone “Adagio” en el Espacio de Arte Quelaromecó

18 enero, 2021 Leido: 50

Está habilitada en el Espacio de Arte Quelaromecó, calle 28 entre 9 y 11, “Adagio” una muestra de trabajos de la artista plástica Karina Pascuzzi.

En diálogo con LU 24 dijo: “Estudie de chica pintura, luego fui por otros lados, soy Contadora Pública, profesora de ballet también, y hace poco me reencontré con este arte; venía buscando algo que me conectara con otro lado para hacer, y volví un poco a las fuentes, a lo que me gustaba de chica, yo estudié muchos años técnicas, luego aplique ese aprendizaje, y lo que fue fluyendo, investigar, buscar”

“Hace 30 años que vengo con mi marido, veníamos de novios a Claromecó, hoy tenemos nuestra casa, es nuestro lugar en el mundo”, relató.

La muestra se habilitó este sábado, y puede visitarse hasta el miércoles 20, desde las 17:00, con la presencia de la artista en el lugar.

