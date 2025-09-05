Karina Sierra y las alternativas que se verán en la Fiesta del Turismo Rural

5 septiembre, 2025 0

En vísperas de la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural, a realizarse el próximo fin de semana entre el sábado 14 y domingo 15, LU 24 tuvo la oportunidad de dialogar con Karina Sierra, parte de la coordinación del evento, para comentar más detalles de la fiesta.

Ultimando los últimos detalles y rezándole al clima para que sea apto, Sierra comentó que habrá una jornada específicamente, más precisamente la del sábado, de formación que contará con charlas, conferencias y talleres relacionado al turismo rural.

Pero no todo será formación, debido a que el sábado a la noche se realizara la tradicional peña folclórica donde se podrán ver distintas presentaciones artísticas.

Ya el domingo contará con emprendedores, artesanos, carros gastronómicos, fogones y nuevos espectáculos que le dan el marco festivo a esta nueva edición.

Para consultar el cronograma completo pueden ingresar a: www.lu24.com.ar

