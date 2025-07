Karting: Bruno Oliver y un fin de semana complicado

30 julio, 2025 0

El piloto tresarroyense Bruno Oliver participó de la 4ª fecha del KDC en Bragado el pasado fin de semana.

El viernes, día de pruebas, giró solo en 2 tandas para conocer el circuito ante un clima que no acompañó y no permitió nuevas vueltas.

El sábado, en clasificación logró el puesto 12 entre 32 kartings, con complicaciones que comenzaban a manifestarse, y en la serie, ocupó el 4º lugar, llegando en el mismo puesto, ya que no se pudo revertir el problema en el chasis.

El domingo, en la final largó décimo y finalizó octavo.

La próxima fecha será el fin de semana del 22 al 24 de agosto en 25 de mayo, donde se girará en sentido antihorario en el circuito.

