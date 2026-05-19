Karting: Juan María Murúa corrió en Bahía Blanca

19 mayo, 2026 62

El piloto de Tres Arroyos Juan María Murúa estuvo tomando parte de la tercera fecha del Superkart del Sudoeste en la ciudad de Bahía Blanca.

En la primera clasificación quedó en el 11º lugar y en la primer carrera arribó en la 8º posición, mientras que en la segunda clasificación se ubicó 15º y luego de mucho batallar a un buen ritmo llegó en el 8º lugar.

Si bien no pudo clasificar de la mejor manera, en carrera tuvo un buen desempeño ya que el nivel fue muy bueno y pudo llegar en las dos competencias dentro de los diez primeros.

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