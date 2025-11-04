Karting: Nikolas Ríos sigue sumando podios

Nikolas Ríos, piloto de Karting de nuestra ciudad sigue en la buena senda en este campeonato de Superkart que este fin de semana sumo dos carreras en el Circuito de Coronel Dorrego.

Nikolas en la primer final corrida el sábado se clasifico tercero, mientras que en la segunda final fue segundo.

El domingo el piloto de Tres Arroyos clasifico segundo a 10 centésimas de la pole, y arribo en el segundo lugar, mientras que en la segunda final fue tercero después de recibir un toque cuando venía ganando.

Nikolas Ríos uno de los chicos del karting de nuestra ciudad sigue peleando punto a punto el campeonato y correrá el Premio Coronación el 23 de noviembre en Saavedra.

