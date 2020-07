Kevin Martínez ofrece su experiencia como Acompañante Terapéutico especializado en cuidados paliativos

1 julio, 2020

Kevin Martínez, un joven tresarroyense que se crió en los Pequeños Hogares, ofrece sus servicios como Acompañante Terapéutico con especialidad en cuidados paliativos, para quienes requieran o necesiten de su experiencia.



En contacto con LU 24, Kevin dijo: “Viví en Córdoba, soy nativo de Tres Arroyos, me quedé sin papá y mamá hasta los catorce años estuve en los Pequeños Hogares de Vizzolini, luego estudie en la Escuela Agropecuaria y luego cursé en la UBA psicología y luego fui Acompañante Terapéutico con especialidad en cuidados paliativos, me puse a estudiar con un 75% de la carrera en Córdoba, y estoy retornando en Tres Arroyos, donde quiero retomar mis raíces”.

En lo que hace a sus servicios, Martínez explicó: “Ofrezco acompañamiento psico – emocional en diferentes tipos de patologías, vinculadas también a la higiene, el confort, con la toma de presión, temperatura, oxígeno y demás; muchas veces he tenido casos de gente que tiene demencia o Alzheimer, es un hilo muy finito esta patología, y hay que trabajar con la familia para que ellos puedan avanzar en lo que está pasando.

Respecto a su actualidad, dijo que “falleció un paciente y no pude pagar el alquiler, está todo muy complicado, y no me cierro a la posibilidad de conseguir algo, soy monotributista, trabajo con obras sociales y en la parte particular es todo charlable y arreglamos como por decir un sueldo mensual”.

Para contactarlo, el teléfono es 2983-532511 o por mail a [email protected]

