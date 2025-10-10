Kicillof acusó a Milei de provocar una “calamidad laboral, social y productiva”

10 octubre, 2025 0

En un plenario con militantes en La Matanza, Axel Kicillof advirtió que la sociedad argentina atraviesa una “calamidad laboral, social y productiva” provocada por las políticas de Javier Milei.

“Con mucha crueldad, apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país”, aseguró el gobernador bonaerense.

Kicillof agregó que “hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras se promueve la timba financiera, en los barrios solo hay miseria. No hay un solo lugar ni sector de la economía que la está pasando bien. Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas pensadas para intereses extranjeros”.

El gobernador aseguró que las próximas elecciones serán una oportunidad para frenar el avance de La Libertad Avanza: “El 26 de octubre, la provincia repetirá que hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”.

El plenario contó con la presencia de dirigentes de Fuerza Patria, entre ellos, Jorge Taiana, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Sergio Palazzo, Teresa García, Fernanda Miño, Hugo Yasky, María Velázquez y Alejandro “Topo” Rodríguez. También asistieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

