Kicillof acusó a Milei de “vendepatria” en el acto por la Soberanía

20 noviembre, 2024 8

En el Día de la Soberanía Nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en la localidad de San Pedro, en el que cuestionó al gobierno de Javier Milei por el llamado a licitación para concesionar la Hidrovía por 30 años.

“Pocas veces se despreció tanto la soberanía nacional. Estamos frente al Paraná y no hay mejor lugar para hablar de la llamada a licitación que vienen amenazando con lanzar para la vía navegable troncal. Nuestra Constitución es clara: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Milei no puede privatizar nuestro río y no puede darles la espalda a las provincias”, dijo Kicillof.

“Constituimos hace poco una comisión asesora para construir finalmente el Canal Magdalena. Tenemos un país fracturado y necesitamos el dragado del canal porque implica construir eficiencia, competitividad, producción y trabajo. Se trata de recuperar soberanía y no solo para nuestra provincia, sino para toda la Argentina, por eso vamos a presentar un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar de interés provincial su construcción y dejar en claro que, si el Gobierno nacional no piensa hacerlo, lo vamos a hacer desde la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Estas políticas que lleva adelante el Gobierno nacional son totalmente anacrónicas, fuera de época: estamos ante un mundo que defiende su trabajo, su producción y su soberanía, mientras a nosotros nos toca ver un Gobierno seteado en un Consenso de Washington que fracasó. Tendrían que escuchar a los diferentes sectores que la están pasando mal y darse cuenta que lo que tiene que defender no es un credo en el que solo cree Milei, sino al trabajo, a la producción y a la soberanía argentina”, manifestó.

Volver