Kicillof advierte ante actos de violencia en cierre de campaña de LLA

3 septiembre, 2025 0

El gobernador Axel Kicillof responsabilizó al jefe de Estado por lo que pudiera ocurrir en el distrito de Moreno, en virtud al acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”.

Mediante un comunicado titulado “Un freno al desborde”, Kicillof cuestionó la decisión de La Libertad Avanza de realizar su acto de cierre de campaña en Moreno de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre y puso en duda las condiciones de seguridad para la presencia del presidente Javier Milei.

“Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos”, señaló el gobernador. Según explicó, el lugar elegido “no está preparado para realizar un acto de estas características”, además de estar vinculado a personas con antecedentes delictivos y a advertencias de posibles hechos de violencia.

