Kicillof, al frente del PJ bonaerense: “Ni herencia, ni riesgo kuka, la crisis es responsabilidad de Milei”

25 abril, 2026 138

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró la primera reunión del Consejo del PJ provincial apuntando al presidente Javier Milei como “único responsable” de la crisis.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que “el plan para ocultar la crisis se ha derrumbado” y sostuvo que el deterioro productivo, laboral y social “ya es innegable”. En ese marco, rechazó los argumentos que atribuyen la situación actual a gestiones anteriores: “No fue ni la pesada herencia, ni el ‘riesgo kuka’, sino la política económica del Gobierno nacional”, afirmó.

El gobernador planteó la necesidad de encarar una etapa de reconstrucción política dentro del peronismo bonaerense, con un enfoque orientado a ampliar su base de apoyo. Según explicó, el objetivo es salir a buscar a sectores que históricamente se mostraron distantes del espacio, pero que hoy se encuentran “frustrados o espantados” por el rumbo económico. “No se trata de alianzas electorales, sino de escuchar, discutir y convencer”, remarcó.

En el marco del encuentro partidario, además, se formalizó la nueva estructura de conducción del PJ bonaerense. Verónica Magario fue designada como vicepresidenta primera, mientras que Federico Otermín ocupará la vicepresidencia segunda. La Secretaría General quedó a cargo de Mariano Cascallares y la de Formación Política en manos de Julio Alak.

Asimismo, Mariel Fernández encabezará la Secretaría de las Mujeres y Género, mientras que se ratificó a Ariel Sujarchuk en la Secretaría de Finanzas y Tesorería. También se confirmó a Noelia Castaño como subtesorera. Durante la reunión se abordaron, además, cuestiones vinculadas a campañas de afiliación y programas de formación política.

En el tramo final de su discurso, Kicillof llamó a la militancia a reforzar la presencia territorial y a construir una alternativa política frente al oficialismo nacional. “Nuestro trabajo es terminar con esta pesadilla y ofrecer una esperanza al pueblo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el peronismo bonaerense tendrá un rol central en la oposición al modelo libertario.

Con información de infocielo

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