Kicillof anunció la adhesión de la provincia a las nuevas medidas nacionales

15 abril, 2021 Leido: 183

“La provincia de Buenos Aires adhiere de manera taxativa a las medidas que dictó ayer el presidente de la Nación”, afirmó esta tarde el gobernador Axel Kicillof durante una conferencia de prensa en la que anunció que los municipios que integran el Área Metropolitana contarán con mayores restricciones a la circulación durante 15 días. En el Salón Dorado de la Gobernación estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.



“La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense conforman un conglomerado demográfico único: el virus no actúa de forma distinta de un lado y del otro de la General Paz”, sostuvo Kicillof y agregó: “Las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández son las adecuadas porque la situación cambió por completo y estamos ante una ola más grande y rápida que la del año pasado”. “Las políticas tienen que ser dinámicas: no puede ser que el virus vaya más rápido que los cuidados”, señaló.

Por otra parte, se refirió a las manifestaciones de la oposición en contra de estas medidas: “Es peligroso utilizar políticamente un momento de tanta ansiedad, en el que estamos ante una situación de inmensa gravedad que requiere utilizar todos los esfuerzos para cuidar y proteger a la gente”.

Asimismo, Kicillof subrayó que “si bien el epicentro de la pandemia hoy es la Ciudad de Buenos Aires, la experiencia da cuenta de que luego se extiende al conurbano, al interior de la Provincia y a todo el país”. “Todos los especialistas y los epidemiólogos afirman que es imperioso detener el ritmo de contagios en la zona metropolitana”, indicó y añadió: “Lo que no tiene rigor científico es que en el peor momento epidemiológico dejemos las cosas como están. El criterio es el mismo de siempre: cuando hay más casos se debe reducir la movilidad, por eso ahora necesitamos redoblar los cuidados para desacelerar el ritmo de los contagios”.

Respecto a la educación, Kicillof afirmó que la suspensión de la presencialidad en las escuelas “es una medida excepcional, por tiempo limitado, que busca disminuir el ritmo de los contagios como se ha hecho en muchos otros países en los últimos meses”. “El problema no está en el aula, sino en la circulación de las personas, por eso también hemos adoptado medidas que incluyen a la nocturnidad”, agregó.

“Las medidas de cuidado estarán acompañadas por asistencia económica para los sectores más necesitados”, explicó el Gobernador y detalló: “Además del REPRO para las empresas, se anunció un refuerzo de 15 mil pesos en las asignaciones universales por hijo y por embarazo y en las asignaciones familiares de monotributistas de determinadas categorías”.

Asimismo, sostuvo que “durante este tiempo vamos a dedicarnos a vacunar, porque de esta forma ya hemos superado los dos millones de bonaerenses inmunizados con la primera dosis”. El plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 ya alcanzó al 94% del personal de salud; al 74% de los mayores de 70 años; al 45% de la población que tiene entre 60 y 70 años e integra grupos de riesgo; a la mitad de la comunidad educativa y a un tercio de las fuerzas de seguridad.

Por último, Kicillof agradeció a todo el personal de salud y al pueblo de la Provincia y llamó a redoblar los esfuerzos ante el aumento de contagios “cumpliendo las nuevas medidas, generando menos movilidad y reforzando los cuidados”. “Hemos demostrado que la generosidad y la solidaridad de los y las bonaerenses es lo que nos va a salvar en esta pandemia”, concluyó.

