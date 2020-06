Kicillof anunció la implementación de un sistema de fases diferenciado para municipios

“Tenemos 135 municipios, cada uno con realidades distintas”. Así resumió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la situación que atraviesa la provincia más poblada de Argentina en medio de la pandemia del coronavirus. Esta distinción obligó a las autoridades bonaerenses a idear un esquema similar al de Nación para habilitar o no actividades que dependerá del nivel de circulación del SARS-CoV2.



Para ello, el mandatario provincial sostuvo que implementarán un sistema de fases que tendrá como último escalón el nivel 5 donde estará habilitado “prácticamente todo”, dijo. Sin embargo, aclaró que “para la fase 5 se necesitarán 21 días sin contagios”.

“Hoy 61 municipios están en esa situación” (entre ellos Tres Arroyos), dijo, asegurando que allí comenzarán a entrar en la fase 5 donde se implementará un plan similar al que ocurre en el resto de las provincias argentinas donde no hay circulación comunitaria. “Ahora en el interior hay 8,5 casos. Está a nivel comparable o menor que a otras regiones de la argentina”, agregó

“En la provincia de Buenos Aires hay dos realidades distintas y por eso debo anunciar dos medidas distintas”, reiteró al explicar la realidad provincial. “Ahí donde no hay circulación, ya hay actividad económica. Si hay más casos, más contagios y más peligro, se toman mayores medidas de protección y aislamiento. Si hay menos casos o no circula el virus se abrirán las actividades”, profundizó.

