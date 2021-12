Kicillof anunció la vacunación libre con tercera dosis para mayores de 60 años, trabajadores de la salud e inmunodeprimidos

“A partir de mañana habrá vacunación libre con tercera dosis para mayores de 60 años y trabajadores de la salud que hayan completado sus esquemas primarios hace cuatro meses, y para personas inmunodeprimidas que hayan recibido el segundo componente hace un mes”, aseguró este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar un acto por el primer aniversario de la puesta en marcha de la campaña de vacunación contra el Covid-19. Fue desde el operativo de inmunización emplazado en la Casa del Bicentenario del municipio de Avellaneda, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Alejo Chornobroff; y la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra.

En ese marco, Kicillof destacó que “así como exigimos el pase libre con vacunas para seguir promoviendo los cuidados y la vacunación, en la Provincia ya contamos con programas de vacunación libre y federal”. “La vacunación es un hecho social y colectivo, que tiene que ver con la salud individual, pero sobre todo con cuidar a los demás y preservar todos los avances que hemos logrado”, enfatizó.

“Desde la puesta en marcha de la campaña hace un año, la Provincia no paró de vacunar ni un solo día y está por llegar a 30 millones de aplicaciones”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que valoró que “la libertad que hoy tenemos, que nos permite esperar una temporada récord, se debe al esfuerzo de los y las trabajadoras de salud que, de lunes a lunes, nos siguieron cuidando e inmunizando”.

La vacunación libre podrá realizarse en cualquier posta de la Provincia, independientemente del lugar de residencia -incluso de otras jurisdicciones-. El programa Buenos Aires Vacunate alcanzó a 14,7 millones de bonaerenses, de los cuales 12,6 millones completaron sus esquemas primarios. Además, se aplicaron hasta el momento más de 889 mil dosis de refuerzo y más de 891 mil terceros componentes en los casos de personas inmunodeprimidas y mayores de 50 años que recibieron la vacuna de Sinopharm.

“Esta campaña que comenzó hace un año ya nos permitió alcanzar una cobertura del 88% de los y las bonaerenses con primera dosis y 75% con esquema primario completo”, aseguró Kreplak y añadió: “Es el resultado del esfuerzo de todo el pueblo de la Provincia, que acompañó y puso el hombro para cuidarse y cuidar a los demás”.

Respecto de la situación epidemiológica, el Ministro resaltó que “ayer tuvimos 11.800 casos, mayoritariamente de la variante Delta, en tanto que Ómicron representa un 30% de los contagios en el conurbano bonaerense”. “Esta situación no tiene correlato en casos graves, ya que las personas vacunadas están mucho más protegidas: tienen menos posibilidades de contagiarse y 19 veces menos riesgo de cursar la enfermedad de forma grave”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Chornobroff remarcó: “Desde el municipio de Avellaneda estamos orgullosos del trabajo realizado durante este año, en el que la Provincia nos acompañó desde el primer día, tanto en los aspectos vinculados a la pandemia como a las necesidades de recuperar el poder adquisitivo y apuntalar la educación”.

Por último, Kicillof subrayó que “para preservar lo que logramos, tenemos que continuar con la vacunación y sostener los cuidados, aislándonos ante el primer síntoma para no poner a nadie en riesgo”. “Aunque decían que era imposible, la campaña de vacunación es hoy una realidad de 30 millones de aplicaciones”, concluyó.

