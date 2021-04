Kicillof anunció nuevas medidas: punto por punto, cómo serán para cada fase

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que en la provincia de Buenos Aires “se van a acatar al pie de la letra” las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández para combatir la segunda ola de coronavirus. “No es una ola, es un tsunami”, dijo el mandatario bonaerense al referirse a la situación sanitaria en territorio provincial y advirtió sobre la “impresionante velocidad de crecimiento” de casos de coronavirus en los últimos días.

“En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud”, aseguró Kicillof al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la Casa de Gobierno, en La Plata, junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud. Es una segunda ola feroz. Si no se toman medidas, si no se cambia nada, hay que suponer que todo sigue igual y los casos crecen”, añadió y valoró que el Jefe de Estado “tome las medidas priorizando la salud de los argentinos”.

Kicillof estimó que la velocidad con que están creciendo los contagios es “impresionante”, lo que genera “que se vayan completando las terapias intensivas”.

Punto a punto, las medidas

– Estas medidas de cuidado estarán vigentes hasta el viernes 30 de abril.

– Se continuará trabajando en el marco del sistema de fases.

– Más allá de las actividades incluidas en cada fase y que serán comunicadas en la respectiva resolución de la JGM, se suma un criterio de restricción horaria para cada una de las fases habilitadas.

Fase 5: restricción horaria total (circulación y cierre de negocios) entre las 02.00 y las 06.00 hs.

Fase 4: restricción horaria total (circulación y cierre de negocios) entre las 00.00 y las 06.00 hs.

Fase 3: se implementarán las siguientes restricciones horarias y a actividades específicas:

– Cierre de comercios en general entre las 20.00 y las 06.00 hs.

– Cierre de locales de gastronomía entre las 23.00 y las 06.00 hs.

– Prohibición de circular entre las 00.00 y las 06.00 hs.

– Suspensión de viajes grupales de egresados/as, de estudio y de grupos turísticos.

– Suspensión de actividades sociales en domicilios particulares.

– Suspensión de reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

– Suspensión de actividades en casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas.

– Suspensión de la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

– Sólo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

Producción agropecuaria, industrias manufactureras, servicios y contrucción privada continúan en actividad con protocolos y transporte propio.

Educación

Continúa la modalidad actual, con presencialidad y complemento a distancia (cuadernillos, ATR).

Las fases y los distritos

En fase 4 hay 79 municipios. A esta etapa cayeron Adolfo Gonzales Chaves, Castelli, Coronel Pringles, General Alvear, Puan, Punta Indio, Rauch y Tres Lomas. Y en esta fase también permanece Tres Arroyos.

En tanto, solo 16 distritos se encuentran en la 5: Adolfo Alsina, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Coronel Dorrego, Florentino Ameghino, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Lezama, Pellegrini, Pila, Salliqueló, Tapalqué, Tordillo y Villarino.

