Kicillof anunció un plan de desarrollo de viviendas y escuelas junto a Alberto y Cristina

18 diciembre, 2020 Leido: 6

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartieron este viernes un acto en la ciudad de La Plata en donde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció un plan de desarrollo para viviendas y escuelas. El encuentro sirvió como un acto de unidad del Frente de Todos y una evaluación del primer año de gobierno.

Del evento también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y la vicegobernadora Verónica Magario como oradores en el Estadio Único de La Plata junto a intendentes, funcionarios, sindicalistas y líderes sociales.



El gobernador bonaerense anunció que llevará a cabo una “regularización de los barrios cerrados” que implica, además, “cesión de tierras” y que “emprendimientos privados han cedido 60 hectáreas para 1.500 lotes” de viviendas. “Esto en algún momento lo interpretaron como un ataque, pero nos reunimos con todos los desarrolladores, felices de la vida, porque hacía mucho tiempo que la Provincia no ponía en marcha una regularización”, explicó Kicillof.

También dijo que duplicará la ayuda destinada a los comedores escolares durante enero y febrero y que la Anses llevará a cabo una ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a “800 mil nuevos beneficiarios, 300 mil de ellos en la provincia de Buenos Aires”. Por último confirmó que el Estadio Único de La Plata se llamará “Diego Armando Maradona”.

Los principales oradores fueron el presidente y la vicepresidenta que volvieron a mostrarse juntos luego del acto por el Día de la Memoria en la exEsma el 10 de diciembre. Cristina fue la anteúltima en hablar y en su discursos habló sobre los dos desafíos para el próximo año serán “rediseñar un nuevo sistema sanitario” y “alinear salarios y jubilaciones, precios de alimentos y tarifas”.

“Yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas”, lanzó.

También aseguró que el lawfare “es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer” y envió un mensaje al Gabinete al afirmar que “los que tengan miedo, o que no se animan” sepan que “hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores”.

El presidente Alberto Fernández realizó su repaso de gestión en un contexto de pandemia y subrayó que el Gobierno pudo cumplir con sus promesas de campaña, como el de defender los ingresos de los jubilados, ampliar los derechos de las mujeres y mantener las redes de solidaridad con los más vulnerables.

Sobre la vacuna afirmó que se está trabajando para “llegue a cada argentino y argentina”, a la vez que recordó que, además de la Sputnik V, las autoridades están en conversaciones con todos los laboratorios para conseguir dosis.

También replicó críticas del radical Alfredo Cornejo, quien intentó alimentar sospechas en torno a las negociaciones. “Corrupción es dejar vacunas en los galpones de la Aduana y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de esa corrupción”, dijo.

También criticó a la Corte Suprema y a la justicia en general al pedir “jueces probos que no corran detrás del poder de turno”.

Luego, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, realizó un balance de su primer año de gestión. “Tenemos que poner en marcha a nuestra provincia y a la Argentina de pie”, sostuvo.

En ese marco, Massa expresó: “Termina un año que ninguno de nosotros deseó, pero que nos tiene que servir en 2021 para devolverle la esperanza a los argentinos. Vamos a volver, a partir de la decisión del Gobierno y de la Ley de Vacunas, a abrazarnos todos los argentinos, a recuperar el ingreso –porque el año que viene la Argentina va a crecer-, a recuperar el salario de los trabajadores y el ingreso de nuestros jubilados –que en los últimos 4 años perdieron un 20% del poder de compra y que van a tener una fórmula, que les permitió ganarle a la inflación en 7 de los 8 años en los que rigió”.

El diputado nacional Máximo Kirchner subrayó por su parte que “hay que hacer un esfuerzo entre todos para salir adelante”. “Afuera las peleas de la política. Pongamos muchas ganas, mucha fuerza, dejemos todo por los argentinos y las argentinas. Los que vienen a especular, lo mejor que pueden hacer es armar otro espacio político”, reclamó.

La primera en tomarla palabra fue la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario quien expresó que “hay que pensar en un 2021 distinto, en el que podamos decir que volvemos a crecer, a ponernos de pie”. “Axel (Kicillof) pongamos toda la fuerza de la mano del Presidente (Alberto Fernández), de la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y todos los hombres y mujeres, adelante, y fuerza”, afirmó. (ámbito.com)

