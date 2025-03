Kicillof anunció una inversión de $ 273.000 millones para Bahía Blanca

“Así como estuvimos presentes en la primera etapa de emergencia, recorriendo los barrios y las zonas anegadas, hoy venimos a anunciar una inversión provincial de $ 273.000 millones para avanzar con la reparación y la normalización de Bahía Blanca”, afirmó este martes el gobernador Axel Kicillof al encabezar una conferencia de prensa junto al intendente local, Federico Susbielles, en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal.

En ese marco, Kicillof destacó que “desde el primer momento hemos trabajado para poner todos nuestros recursos a disposición del municipio y de las familias afectadas por el temporal”. “Actualmente contamos en el territorio con más de 2.000 trabajadores de diferentes dependencias, entre personal de salud, de seguridad, bomberos y agentes de Defensa Civil”, añadió.

“Lo que ocurrió aquí en Bahía Blanca es producto del cambio climático: el registro reciente de situaciones que nunca antes se habían producido nos muestra que no debemos negarlos, sino invertir para prevenirlos”, remarcó el Gobernador y añadió: “En todas las etapas, ya sea en esta de reactivación como en la posterior reconstrucción de la ciudad, es necesario un Estado presente: sin Estado no hay respuesta y sin obra pública no hay solución”.

Por su parte, Susbielles hizo un repaso de la situación al día de la fecha y sostuvo: “Estamos trabajando en la estabilización de la ciudad junto al Gobierno de la provincia, que fue el que más rápido y con mayor volumen llegó a Bahía Blanca: agradecemos el envío diario de camiones con insumos, de personal capacitado y el acompañamiento ante esta trágica situación que nos toca vivir”.

Por último, Kicillof resaltó: “Como lo hice en otras oportunidades, vuelvo a pedirle al Presidente de la Nación una reunión para abordar este tema al máximo nivel: necesitamos la colaboración el Gobierno nacional para reconstruir la ciudad”. “No nos vamos a ir cuando se apaguen las cámaras: el Gobierno provincial va a estar presente, acompañando al municipio y a cada uno de los vecinos. Vamos a superar esta tragedia porque ya ha habido demostraciones de que nada es imposible para el pueblo de Bahía Blanca”, concluyó.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Economía, Pablo López; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; los presidentes del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y de ABSA, Hugo Obed; la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios; el director de Defensa Civil, Fabián García; el Administrador de Vialidad, Roberto Caggiano; la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; y su par de Emergencias del Ministerio de Seguridad, Alicia Salman; el secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca, Gustavo Trankels; funcionarios y funcionarias provinciales.

Medidas de asistencia

☑️ Transferencia solicitada al Gobierno nacional por $10.000 millones

La provincia de Buenos Aires ya lo recibió y mañana ya estará a disposición del municipio de Bahía Blanca.

☑️ Líneas de crédito blando del Banco Provincia

Destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos. Cuentan con tasa subsidiada y 12 meses de gracia. Los montos ascienden hasta $10 millones para familias y hasta $40 millones para empresas.

☑️ Provincia Compras

El portal del Banco Provincia ofrecerá para Bahía Blanca y otras zonas en emergencia 36 cuotas sin interés en la compra de electrodomésticos y equipamiento. Implica una inversión de la banca pública de $30.000 millones y estará disponible a partir de mañana.

☑️ Beneficios impositivos

1) Exención por un año del impuesto inmobiliario urbano

2) Exención de la primera cuota del impuesto automotor. Luego no pagarán durante un año fiscal quienes puedan demostrar la afectación del vehículo.

Se trata de una inversión de más de $10.000 millones.

☑️ Transporte

Durante 30 días corridos la Provincia de Buenos Aires se hará cargo del boleto del transporte público.

☑️ Línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación

Alcanzará a 33 mil hogares y ascenderá a $800 mil por hogar. Una inversión de $26.000 millones.

☑️ Educación

Se distribuirán más de 7 mil kits escolares y guardapolvos, y empezará inmediatamente la reparación de la infraestructura escolar afectada.

☑️ Salud

Se invertirán $22.000 millones para reparar y poner en funcionamiento en su totalidad al Hospital Penna.

☑️ Desarrollo de la Comunidad

Se traerán insumos y materiales para la construcción, y habrá acompañamiento para el mejoramiento habitacional. Se trata de una inversión de $5.600 millones.

☑️ OPISU

Trabajará en pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento, destinando $8.000 millones.

☑️ Infraestructura

Reparación temprana de puentes sobre el canal Maldonado. Obras por $15.000 millones.

Reconstrucción del canal Maldonado: una obra de $80.000 millones que será encarada lo antes posible.

Reparación de infraestructura urbana: creación de un fondo especial por $75.000 millones.

