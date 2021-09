Kicillof anunció vacuna libre de segunda dosis para mayores de 60 años en toda la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este viernes el inicio de la etapa de vacunación libre de segunda dosis para adultos mayores y el comienzo de la inmunización para menores de 18 años que no tengan comorbilidades, en un acto que encabezó en el vacunatorio de la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” (UNAJ), en Florencio Varela.

Acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, Kicillof anunció que el sistema de vacuna libre, que hasta ahora se aplicaba solo en primeras dosis, se extenderá para todos aquellos mayores de 60 años que ya hayan “cumplido con las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna Astrazeneca o Sputnik, o 3 semanas después de la primera dosis de la Sinopharm”.

“Contra lo que algunos decían, hay segunda dosis de vacuna libre en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires”, anunció el gobernador.

Asimismo, afirmó que, de los 12 millones de personas inscritas para vacunarse en la provincia de Buenos Aires, ya hay 11 millones vacunados.

“Ya tenemos una cobertura altísima, más elevada que muchos países desarrollados”, precisó al referirse al porcentaje de población adulta vacunada y agregó que, “con primera dosis, tenemos cubiertos 11 millones y había necesidad de avanzar con la segunda dosis, y hoy de 11 millones, hay 7 millones vacunados con segundas dosis, a la espera del reconocimiento de lo que hablaban de que no iban a haber vacunas”.

Por otro lado, también anunció el inicio de la inmunización para los adolescentes de 17 años sin factores de riesgo.

“Hemos vacunado con primera dosis a todos los menores de 18 que se inscribieron que tenían algún riesgo especial. Ya son 170 mil jóvenes pero no habíamos avanzado en menores de 18 que no tenían comorbilidades porque las vacunas disponibles para esa población son Moderna y Pfizer. Lo que anuncio hoy es que estamos dando turnos para vacunar a chicos y chicas de 17 años sanos con primera dosis”, dijo el gobernador.

En ese sentido, precisó que se están “dando turnos hoy para 125 mil chicos y chicas” y ratificó: “Nuestro plan de vacunación sigue avanzando”.

En ese punto, se dirigió a los y las jóvenes: “Inscríbanse, es importante; hay vacunas, hay turnos y vamos a vacunar, vacunar y vacunar”.

