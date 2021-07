Kicillof anunció vacuna libre para mayores de 45 años y la llegada de las “ciudades protegidas”

Axel Kicillof participó este martes de la habitual conferencia de prensa en la que Daniel Gollan y Carlos Bianco brindan el parte sanitario de la provincia de Buenos Aires y lo hizo para brindar tres anuncios relacionados a la campaña de vacunación del gobierno bonaerense.

Además, el Gobernador aprovechó para destacar que el lunes fue el día récord de vacunados con 170 mil dosis aplicadas, lo que significa que el distrito “está pasando a una etapa de vacunación masiva”.

El primero de los anuncios del mandatario provincial fue que los mayores de 45 años podrán inmunizarse, a partir de hoy, sin turno previo en todos los vacunatorios bonaerenses: “Hasta hoy tienen vacuna libre en todos los vacunatorios los priorizados que son los mayores de 50, los mayores de 18 con enfermedades, docentes, personas gestantes, trabajadores de seguridad y salud. A partir de hoy la vacuna libre se extiende a todos los mayores 45, tengan o no enfermedades, permanecen o no a los grupos priorizados”.

El segundo hito que destacó el Gobernador fue que ya hay 31 municipios en los que el 95% de los inscriptos ya fueron vacunados que, a su vez, representan el 90% de los mayores de 18 años de esos lugares: “Hay distritos donde la vacunación está prácticamente completa. Son distritos que tienen baja cantidad de población en términos relativos”, dijo Kicillof.

Y ahondó: “Obedece a la baja cantidad de población pero además a que el flujo de vacunas ha sido continuo, los lotes no son divisibles, por lo tanto se ha extendido más allá de los grupos priorizados. Arriba del 95% de los inscriptos de todas las edades, con y sin comorbilidad. Terminamos la vacunación en 31 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

31 distritos con vacunación libre para más de 18 años

A raíz de esto, el ex ministro de Economía informó que, en estos lugares, la vacunación será libre para todos los mayores de 18 años, con o sin enfermedades preexistentes: “En 21 días van a ser ciudades protegidas. Son 21 días porque las vacunas se aplican hoy pero tarda la inmunidad. Es un verdadero éxito en el avance del plan de vacunación”.

Los 31 municipios son: Alberti, Benito Juárez, Carlos Tejedor, Castelli, Daireaux, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, Pinto, Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lezama, Monte Hermoso, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Salliqueló, San Cayetano, Suipacha, Tapalqué, Tordillo y Tres Lomas.

Jornadas de Vacunación masiva

El tercer anuncio fue que el viernes 9 y el sábado 10 de julio habrá una jornada provincial de vacunación en las que se agregarán 100 postas de inmunización itinerantes. A partir de esto, el 9 de julio se abrirá la vacuna libre para los mayores de 40.

“Debemos agradecer el enorme trabajo de Alberto Fernández y su equipo en el gobierno nacional, Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini”, dijo Kicillof en un guiño al Poder Ejecutivo.

Las nuevas postas de vacunación estarán en estaciones de trenes, clubes y otras instituciones barriales. También adelantó que habrá una jornada de concientización casa por casa para alentar a que la gente se vacune: “Vamos a potenciar durante dos jornadas el proceso de vacunación. Se van a poder vacunar no solo los que ya están habilitados o perdieron el turno, sino que a partir del 9 de julio todos los mayores de 40 años”.

Sobre el final de su alocución previo a las preguntas de la prensa, el Gobernador concluyó: “Es un paso más que va en la dirección correcta y hace falta valorarlo. Si no estamos acostumbrados a que todo el tiempo tratan de incentivar el desánimo y matarnos el amor propio. No lo van a hacer porque hemos trabajado muy duro para llegar aquí. Nos estamos acercando en 31 distritos a las ciudades seguras”.

“Este optimismo condicionado porque escuchamos hablar de Epsilon, de Delta Plus y si ingresan estas variantes el esfuerzo que hemos hecho se puede ver malogrado porque la velocidad de propagación de estas variables es infernal”, agregó para alertar sobre la nueva cepa que aún no tiene circulación comunitaria en la Argentina.

Y completó: “Debemos evitar por todos los medios que entre. Después de protegidos y vacunados esta variante sigue contagiando pero no consigue vencer a la vacuna en términos de hospitalización y muerte”.

