Kicillof cerrará un acto de candidatos sindicales de Fuerza Patria

21 septiembre, 2025 0

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerrará este lunes el primer acto con cierto despliegue que Fuerza Patria realizará en vistas a la elección a diputados nacionales del próximo 26 de octubre.

Será en el Club Atenas de la ciudad de La Plata. Fueron las dos CTA las que organizaron el evento al que también fue invitada la CGT para darle un matiz netamente sindical. De hecho, sobre el escenario estarán los candidatos que distintas organizaciones gremiales que forman parte de la lista que encabeza, Jorge Taiana.

El gobernador reafirma así la estrategia que se planteó para la elección del 26 de octubre y que consiste en seguir al frente de la campaña, tal como sucedió con los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre, en el que Fuerza Patria ganó la elección por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.

Una muestra de ello se dio el último viernes, cuando el mandatario provincial estuvo al frente de una reunión política de Fuerza Patria con intendentes, ministros y legisladores; además de los candidatos a diputados nacionales. Allí le pidió, sobre todo a los intendentes, que tienen que “seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y sumando fuerzas”.

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires. Acá no se desmoviliza nadie”, arengó.

La convocatoria tiene como objetivo exhibir a los candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires que integran la lista de Fuerza Patria y que, según los organizadores, representan los intereses del movimiento obrero de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Bajo el lema “Con la Fuerza de los Trabajadores”, el acto reunirá a seis figuras sindicales que forman parte de la nómina de postulantes: Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo, junto al primer candidato, Jorge Taiana.

También se prevé la presencia del secretario general de la CTA Autónoma nacional, Hugo Godoy, y del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, además de otros dirigentes como el intendente de La Plata, Julio Alak.

Volver