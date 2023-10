Kicillof cerró campaña: “La provincia no se salva sola, el domingo es boleta completa”

17 octubre, 2023

éJunto a Sergio Massa, el gobernador Axel Kicillof celebró el Día de la Lealtad y cerró la campaña de UxP “Hay historia, doctrina y por eso hay futuro” dijo. Fue uno de los protagonistas del multitudinario acto de cierre de campaña de Unión por la Patria. Llevado a cabo este martes 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, el escenario elegido tampoco fue casual. El estadio de Arsenal de Sarandí, coincidió con el sitio que escogió Cristina Kirchner en 2017 para lanzar “Unidad Ciudadana”, la coalición formada con el propósito de “frenar” al entonces Gobierno de Mauricio Macri.

Junto al candidato a presidente Sergio Massa y el intendente anfitrión y candidato en Avellaneda, Jorge Ferraresi, subió al escenario y fue ovacionado por miles de militantes políticos, trabajadores y movimientos sociales. La enorme convocatoria también sirvió para mostrar la capacidad movilizadora de sindicatos y principales intendentes del conurbano.

“Somos 40 mil adentro y 20 mil fuera” comenzó arengando el gobernador bonaerense ante la masiva concurrencia. En ese marco, calificó al evento como “un acto de militancia, de unidad, de alegría y de futuro. Y es el acto en el que cargamos las pilas para que Sergio Massa sea presidente este domingo” dijo.

Durante su discurso, Axel Kicillof agradeció la lealtad “de nuestra dirigencia y los compañeros pero sobre todo con el pueblo, los trabajadores, los estudiantes, los más humildes. Hay historia, hay doctrina y por eso hay futuro” sostuvo.

“Hay dos candidatos a presidente que se han pasado atacando las conquistas del pueblo trabajador, de los sectores medios, de la industria y que lo que proponen es exterminar al peronismo y la justicia social. Qué democracia es esta donde proponen con odio y con violencia, cuyo extremo fue el atentando contra la vida de Cristina y siguió con la proscripción de Cristina . Acá venimos a decir presente pero no respondemos con odio, respondemos con propuestas, con amor, con organización” sostuvo.

En ese marco, comparó la gesta del Día de la Lealtad con las elecciones del próximo domingo: “Quedan pocos días para una elección decisiva. El 17 de octubre se trataba de poner las patas en la fuente, hoy se trata de meter los votos en las urnas para defender los mismos derechos, la dignidad, una patria justa, libre y soberana. Otra fecha, la misma lucha” aseguró el mandatario bonaerense.

Y fiel a su prédica de las últimas semanas, insistió: “Están en peligro y en riesgo los derechos, han puesto en duda la soberanía de Malvinas, lo que ocurrió en Argentina con los 30 mil desaparecidos. Venimos a reafirmar que la dignidad no es un negocio, es un derecho” afirmó.

“Creemos que la mejor manera de defender los derechos es trabajar incansablemente por las mayorías que representamos. Mientras otros hablan de poner vouchers, privatizar y arancelar la educación pública y otros niegan que cuando fueron gobierno por falta de mantenimiento terminó con la tragedia de Sandra y Miguel. ¿Cómo contestamos? con 201 nuevas escuelas, con 6.600 obras terminadas, con 170 mil computadoras para los pibes, con 300 mil viajes de egresados para que tengan el reconocimiento del esfuerzo pero también porque entendemos que una cosa es hablar de libertad pero para que haya verdadera libertad primero tiene que haber igualdad de oportunidades” dijo.

En esa dirección, enumeró los logros en salud pública: “quieren privatizar la salud. Les contestamos desde la provincia de Buenos Aires con 300 ambulancias, abriendo 154 centros de atención primaria y seis grandes hospitales. Y a eso que hay demasiadas universidades en la provincia como decían Vidal de Macri. Para ellos los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. Se puede ser necios pero no pueden ser tan mentirosos. El 80% de los pibes de nuestra universidad pública en el conurbano son primera generación de trabajadores. Mientras unos dicen que hay muchas universidades, decimos que hay pocas. Por eso abrimos 5 universidades y 51 centros universitarios en el interior profundo” comparó.

“No hacemos negocios con los derechos”

En la continuidad de su exposición, Axel Kicillof remarcó: “No hacemos negocios con los derechos. Hacemos justicia social en la línea de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, un seguro para defender lo que se hizo y que es un impulso para avanzar hacia el futuro. Es la boleta de Unión por la Patria que empeiza con Sergio Massa, que sigue en las provincias y termina en los municipios. Son tiempos dificiles pero las dificultades no se resuelvan con motosierra, con ajuste ni con dinamita”.

Y luego dejó un mensaje en clave electoral: “La provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas. Decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia. No alcanza con un gobierno local, con la provincia. Necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron, de esos sectores concentrados que no hay excusas que no usen para aumentar precios” sostuvo.

“Compartimos el planteo de unidad nacional, necesitamos grandes acuerdos para enfrentar lo que viene. Sergio – por Massa- te vamos a acompañar, invitamos a todos a no retroceder. No solo en el peronismo, sino la enorme mayoría de los bonaerenses saben que no es con menos educación salud pública, industria y trabajo. Es con integración provincial y no con menos federalismo” completó.

“Si la patria es el otro, lo que necesitamos el próximo domingo es Unión por la Patria. Es la boleta completa y que Sergio Massa sea el próximo presidente” concluyó. (infocielo.com)

