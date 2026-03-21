Kicillof convoca a intendentes por la crisis económica y recorte de fondos

21 marzo, 2026 0

En un escenario de creciente tensión financiera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, citó a los jefes comunales bonaerenses para el próximo jueves 26 de marzo.



El encuentro tendrá lugar a las 15:30 horas en el emblemático Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con el objetivo central de evaluar el impacto del ajuste nacional en los distritos y coordinar medidas de contingencia.

Un temario marcado por la asfixia financiera

La agenda de la reunión refleja la gravedad de la situación que atraviesan las arcas municipales. Entre los puntos más críticos a tratar se encuentran:

El ministro de Economía provincial, Pablo López, fue tajante al describir el panorama: “Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones”. Según el funcionario, la Provincia realiza un “esfuerzo enorme” para garantizar las funciones básicas del Estado en este contexto.

El reclamo de los jefes comunales

Los intendentes llegan a esta cumbre con una demanda urgente. En sus territorios, la parálisis de la obra pública nacional y el cierre de fábricas y comercios han generado un efecto dominó.

Según trascendió de encuentros previos, los jefes comunales advierten sobre un cambio en la demanda social: ya no solo se solicita asistencia alimentaria, sino que ha crecido exponencialmente el pedido de subsidios para el pago de alquileres, servicios públicos y deudas familiares.

Presencia del gabinete provincial

Acompañando al Gobernador, se espera la participación de figuras clave del Ejecutivo bonaerense para brindar respuestas técnicas y políticas:

Carli Bianco (Jefe de Asesores).

Pablo López (Ministro de Economía).

Hernán Gómez (Fiscal de Estado).

Mariana Moretti (Titular del IPS).

Santiago Pérez Teruel (Asesor General de Gobierno).

La reunión del jueves será determinante para definir el pulso político de la provincia frente a las políticas de la administración central y para establecer una hoja de ruta común entre La Plata y los municipios.

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