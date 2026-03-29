Kicillof dará una conferencia este lunes para responder a Milei por el fallo de YPF

29 marzo, 2026 19

Este lunes, a las 9:00, el gobernador Axel Kicillof, en la Sala de Conferencias de la Gobernación, le responderá al presidente Javier Milei luego del fallo favorable para Argentina por YPF.

El mandatario provincial, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se referirá al fallo que emitió la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena contra Argentina por la expropiación de YPF y que revirtió la sentencia de primera instancia, que obligaba a que nuestro país pagara más de 16.000 millones de dólares.

Al respecto, Kicillof sostuvo que lo sucedido hasta estos días “era un relato impulsado por los buitres” para criticar “una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, al mismo tiempo que celebró la decisión de la Justicia de Estados Unidos y ratificó la legalidad de la expropiación de la petrolera, llevada a cabo en el año 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre. Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”, manifestó días atrás Kicillof.

“No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”, concluyó Kicillof.

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