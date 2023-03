Kicillof: “Decían que entregar computadoras era clientelismo, pero el objetivo es igualar oportunidades”.

El Gobernador entregó 158 notebooks a estudiantes de Florencio Varela e inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°8.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de 158 computadoras a estudiantes de cuatro escuelas secundarias de Florencio Varela e inauguró el nuevo edificio de la Primaria N° 8 “Bernardino Rivadavia” en el barrio El Tropezón. Estuvo acompañado por el intendente Andrés Watson y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

“El Conectar Igualdad fue un programa que impulsó el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y que llegó a distribuir 5,5 millones de computadoras a estudiantes de todo el país, pero fue descontinuado en 2015 con la excusa de que en muchas escuelas no había conectividad”, expresó Kicillof y agregó: “Después de una etapa en la que no se entregaron computadoras ni se llevó conectividad, nosotros vamos a distribuir notebooks para todos los alumnos y alumnas que cursan el último año y ya conectamos 5.500 escuelas que no tenían internet”.

El Gobernador señaló que “algunos sectores promueven un discurso que dice que el Estado limita y restringe la libertad, pero para que haya verdaderamente libertad primero tiene que haber condiciones de justicia e igualdad de oportunidades”. “Con este programa buscamos que todos partan desde el mismo lugar: se trata de utilizar al Estado para reconocer derechos y construir oportunidades”, indicó.

En el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense, se distribuyeron 158 notebooks para alumnos y alumnas de las instituciones secundarias 15, 51, 57 y 60. De esta forma, el trabajo articulado entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) ya permitió otorgar 934 dispositivos a jóvenes de los municipios de Berazategui, Pilar, Ezeiza y Florencio Varela.

Por su parte, el intendente Watson explicó que “este programa significa igualdad, que todos los estudiantes cuenten con una herramienta muy importante para estudiar y prepararse para el futuro”. “Sigamos trabajando de forma articulada para sostener estas políticas de Estado que son las reconocen los derechos de nuestro pueblo”, dijo.

Por último, Kicillof resaltó que “como con el programa de Viajes de Fin de Curso y la apertura de universidades públicas, con la entrega de estas computadoras estamos reconociendo un derecho de los y las bonaerenses”. “Cuando el Estado reconoce derechos, brinda los instrumentos para que después todos y todas tengan la posibilidad de elegir libremente lo que quieren hacer”, concluyó.

Inauguración del edificio para la EP N°8

Durante la jornada, Kicillof inauguró el edificio que amplía las instalaciones de la Escuela Primaria N°8, un proyecto que había sido paralizado y se retomó en 2021 para brindar respuestas a una demanda histórica de la comunidad.

“Esta era una de las 196 obras de infraestructura escolar que el Gobierno anterior había dejado paralizadas y que nosotros nos propusimos finalizar. No puede haber lugar para especulaciones políticas y mezquindades, esta escuela había que terminarla porque es un derecho de los pibes y las pibas de Florencio Varela”, afirmó Kicillof.

A partir de una inversión de $67 millones a través del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), se construyó un edificio de dos pisos con cuatro aulas, cocina equipada, sanitarios y SUM. Con este establecimiento que conforma un polo educativo en una zona rural junto a la Secundaria 15 y el Jardín de Infantes 923, la Provincia inauguró el edificio escolar número 140 de los 148 que ya fueron finalizados.

Además, el Gobernador anunció que “aquí comenzarán las obras también para la construcción del edificio de la Secundaria 15”. “Sabemos que falta mucho y que no se pueden resolver deudas estructurales en poco tiempo, pero nuestro pueblo nos exige que marquemos cuáles son las prioridades y que todos los días avancemos un paso en esa dirección”, añadió.

“Las obras de este edificio no solo habían sido paralizadas, sino que tuvimos que prácticamente iniciarlas de cero porque tenían serios problemas de construcción e implicaban un riesgo para la comunidad”, explicó Watson y valoró: “Para nosotros es un orgullo haber generado ahora las condiciones para que los chicos, las chicas y todos los miembros de la comunidad educativa puedan desarrollarse con dignidad”.

En tanto, la directora de la institución, Laura Flores, subrayó que “hace tres años asumí el cargo y hoy, gracias a la gestión provincial y municipal, pudimos lograr el sueño del nuevo edificio”.

El Gobierno provincial lleva invertido. $2.862 millones en obras de infraestructura escolar en Florencio Varela. Al respecto, Sileoni sostuvo que “el Estado tiene que ser inteligente y contar con la capacidad para generar las condiciones para que los chicos y las chicas puedan aprender y para que las maestras y los maestros puedan hacer lo que mejor saben, que es enseñar”.

Estuvieron presentes también el diputado nacional Daniel Gollan; el legislador provincial Mariano Cascallares; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la directora provincial de Educación Primaria, Mirta Torres; los dirigentes Carlos Kunkel y Cristina Fioramonti; la jefa de la Agencia Territorial de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Macarena Kunkel; y el titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires, Ariel Guede.

