Kicillof dirá presente en el primer acto de campaña

22 septiembre, 2025 35

El gobernador Axel Kicillof cerrará este lunes, en el Club Atenas de La Plata, el primer acto partidario de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La convocatoria, organizada por las dos CTA bajo el lema “Con la fuerza de los trabajadores”, contará también con la participación de la CGT y una fuerte presencia sindical.

La organización del evento estima que dirán presente los candidatos gremiales que forman parte de la lista que encabeza Jorge Taiana: Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo, como así también el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y el intendente de La Plata, Julio Alak, entre otros dirigentes de renombre.

Kicillof impone su decisión de ponerse al frente de la campaña después del triunfo de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre, en las que se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza. “Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso diputados que le van a poner el freno a Milei”, arengó el mandatario.

La estrategia que eligió el gobernador consiste en desmarcarse de la agenda nacional y fortalecer la identidad bonaerense como escudo frente al oficialismo libertario. El acierto de haber desdoblado los comicios lo consolidó como jefe político del distrito y le permitió darle volumen propio a su figura y a la gestión provincial.

Volver