Kicillof: duras críticas a Milei y 120 cuadras de pavimento para Tres Arroyos (videos)

19 abril, 2024



El Gobernador Axel Kicillof fustigó duramente las políticas del gobierno nacional, especialmente lo vinculado a la situación de las universidades pùblicas, y confirmó que acompañará la marcha prevista para el martes próximo en la Ciudad de Buenos Aires.

En varios momentos de su alocución, se refirió a la posición esgrimida por el gobierno nacional de que “el mercado soluciona todo” a la que calificó de errónea ante los resultados que afectan a la calidad de vida de la gente, y dijo a su vez que desde la Provincia seguirá “con la política de bancar a la escuela pública y la gratuidad universitaria”.

Hizo referencia en tal sentido a la entrega de elementos para el CRESTA a través del Programa Puentes “al que fortificaremos para poder brindar la ayuda necesaria”, y también se refirió a los despidos sufridos por agentes estatales dispuestos en ANSES y otros organismos nacionales.

Rescató la posibilidad de poder entregar escrituras en Tres Arroyos y afirmó que “tampoco el mercado soluciona esto, hoy vamos a distribuir 74 escrituras, porque hoy valen un millón de pesos más o menos realizarlas y no todos la pueden pagar. El mercado da una respuesta, pero esto no se puede tomar como una cuestión de mercado: hay cientos de miles que tienen problemas con las escrituras, y como muchos no las pueden pagar el Gobierno de la Provincia les asegura el derecho, la seguridad jurídica y acceder a la casa propia”.

“Nos sentimos parte y estamos reclamando porque en verdad lo que están haciendo es creer que se pueden desentender de todo, pero no de los derechos, la salud, la educación, pero es un país federal que merece el respeto a sus instituciones” relató. Además, confirmó que se destinará el dinero al Municipio para 120 cuadras de pavimento en la localidad.

El presidente reguló el tema de las privadas por las encuestas, porque las prepagas aumentaron un 160 por ciento, por arriba de la inflación, porque Milei desreguló el precio de la medicina privada. Nos dijeron que el mercado soluciona todo, pero cada vez tenemos más gente en el hospital público o en el caso de escuelas privadas cuyos alumnos terminan en la escuela pública. Querían privatizar, pero terminó estatizando”, dijo finalmente.

Antes, en Orense

Kicillof llegó a Tres Arroyos en el marco de la semana de festejos por los 140 años de la ciudad, luego de haber inaugurado la obra de cloacas en Orense.

A su arribo, hizo entrega de una combi y libros a la Escuela 502, un kit ambiental y también un kit deportivo que será destinado a diferentes espacios por parte de la Municipalidad

Acompañado por el intendente Garate, Cuto Moreno y Alberto Sileoni, entregaron luego la ambulancia para el Centro Municipal de Salud, la que fue recibida por la Secretaria de Salud Dra. Mercedes Moreno y la presidente del Concejo Deliberante Dra. Mara Redivo, también entregó ocho silla de ruedas.

Fue una constante el acompañamiento de la gente, que lo detenía a su paso para sacarse fotos, y ante cada solicitud, amablemente lo hacía.

En el inicio formal del acto, en la explanada frente a la Municipalidad, habló el intendente Garate, quien sostuvo: “estoy muy emocionado, muy contento, Tres Arroyos siempre te recibe bien, es un lugarcito donde el gobernador siempre tiene un lugar; estamos a un poco menos de una semana para cumplir 140 años, y lo más importante es escucharte a vos, estamos desde el corazón muy emocionados, muy contentos, muchas gracias a todos por venir, a los in tendentes que han venido, a la gente, les agradezco a todos”.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial, en tanto, agradeció “al intendente por recibirnos, es un amigo, a Cuto, con quien recorremos siempre la Provincia, y vamos a firmar un convenio con el CRESTA para dotar al mismo de un aula física química y las carreras de informática; nosotros hemos habilitado otros centros universitarios: siempre defendiendo a la educación pública”

Juan Martin Mena, el ministro de Justicia y DD HH saludó a la concurrencia, y se mostró muy emocionado de “estar en esta querida Tres Arroyos, con la íntima convicción de Kicillof que todo su equipo se encuentre con cada uno de los ciudadanos de la provincia: quiero reconocer en Pablo a los 135 intendentes por el trabajo realizado, hoy estamos entregando escrituras en un programa que empezó a trabajar el gobernador ni bien inicio el primer mandato para que la Escribanía General de Gobierno sea la Escribanía del pueblo de la Provincia”.

“Todos saben el valor que tiene llegar a la casa, el techo propio, y a esa casa le faltaba algo, por desigualdad, porque no es fácil llegar a la escritura porque sale plata, y el gobernador tomo la decisión de que un equipo trabaje para que la puedan tener. Lo más importante de todos es poder dejarles algo a nuestros hijos el día de mañana”, sostuvo Mena.

“En el Estado no sobra nadie, falta mucha gente para trabajar y garantizar el derecho de nuestros compatriotas. Nosotros vamos a trabajar por una provincia cada día un poquito más solidaria”, dijo.

Luego de las palabras del funcionario, se proyectó un video institucional y se inició la entrega de las primeras cinco escrituras por parte del Gobernador, correspondiendo a Carlos Collazos, luego María Fernanda Di Rocco, Jorge Bianchi, Daniel Alberto De la Canal y Patricia Peralta y Claudia Tortoroli.

Estuvieron presentes también en las actividades la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; las subsecretarias de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro, y de Políticas Sociales, Juliana Petreigne; sus pares de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y de Deportes, Leandro Lurati; y los directores del programa Puentes, Juan Brardinelli, y del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona.

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; la senadora provincial Ayelén Durán; el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz; la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; los dirigentes Gabriel Godoy y Roberto Fernández; la directora de la Escuela de Educación Especial N°502, Delia Botte; funcionarios y funcionarias locales.

