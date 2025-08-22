Kicillof en Bahía: recorrió avances de obras del plan hídrico y restauración del Hospital Penna

22 agosto, 2025 0

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este viernes junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, los avances de las obras de construcción de los nuevos acueductos que mejorarán la distribución de agua potable en beneficio de 300 mil vecinos de la región. Además, recorrió las instalaciones de Neonatología, Quirófanos y Guardia del Hospital “Dr. José Penna”, que fueron recuperadas después de las inundaciones que afectaron a la ciudad en marzo pasado.

También participaron el jefe de Gabinete local, Luis Calderaro; los diputados provinciales Alejandro Dichiara y Maite Alvado; el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo; el concejal Álvaro Díaz; la titular de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana, Florencia Molini; el titular de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, Gustavo Lari; la presidenta de la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, Belén Rodríguez.

“Después de la inundación, dijimos que no nos íbamos a ir de Bahía Blanca. Entre muchas otras obras, invertimos 17 millones de dólares para la recuperación del Hospital Penna, que hoy no solo volvió a funcionar, sino que cuenta con más y mejor equipamiento”, sostuvo el Gobernador.

Durante su visita al Hospital, el Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, también entregaron un mamógrafo, un seriógrafo, y equipamiento informático para la implementación de la Historia de Salud Integrada.

“Trabajamos todos los días junto al municipio para suplir la ausencia del Gobierno nacional. No nos vamos a resignar: seguiremos exigiendo que Milei brinde la asistencia que se necesita para reconstruir la ciudad”, expresó Kicillof.

El Gobernador también recorrió las obras que se llevan adelante en la Planta Patagonia. Con una inversión de $24.904 millones que es financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la obra consiste en la construcción de dos nuevas cisternas en la Planta Patagonia y en el barrio Bosque Alto, con sus respectivas estaciones de bombeo, y dos acueductos que sumarán 13 kilómetros y se extenderán hasta Los Cañares. El Plan Hídrico Integral contempla 21 obras y una inversión de más de $88.000 millones que también alcanza al municipio de Coronel Rosales.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este plan hídrico que estamos realizando en Bahía Blanca había sido postergado durante mucho tiempo: distintos gobiernos provinciales decidieron no avanzar porque que se trataba de una inversión millonaria, que lleva mucho tiempo y que, al tener la mayor parte de sus obras bajo tierra, no se ve en el cotidiano”. “A nosotros no nos importó nada de eso. No estamos acá para sacar un rédito político, sino para cumplir con nuestro compromiso de hacer todas las obras que los y las bahienses se merecen para vivir mejor”, agregó.

Por su parte, Susbielles sostuvo: “El plan hídrico que avanza y las obras realizadas en el hospital son fundamentales para recuperarnos y volver a construir la ciudad grande, pujante y con futuro que nos merecemos”. “El pueblo de Bahía Blanca nunca va a olvidar lo que este Gobierno provincial hizo y hace para acompañarnos en los momentos en los que más lo necesitamos”, indicó.

En tanto, junto a la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, Kicillof visitó la obra de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) para la realización de actividades comunitarias y deportivas, y suscribió un convenio con la Cooperativa “Evita Compañera” para la realización de tareas de mantenimiento en cuatro barrios populares.

Entrega de vehículos y firma de convenios

Además, el Gobernador y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregaron una pala cargadora frontal para realizar mejoras en caminos rurales. También, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se suscribió un convenio para que el municipio adquiera 10 autos VW Polo Track mediante la línea de Leasing del Banco Provincia.

Por último, Kicillof puso en funcionamiento dos combis cero kilómetro para las escuelas de educación especial N°507 y N°509, y entregó una resolución para la construcción de un nuevo edificio para la Secundaria N°38, que actualmente comparte instalaciones con otras instituciones.

“Nunca antes había pasado que un Presidente se comprometiera a no hacer obras públicas, tomando una actitud irracional y dañina, que conlleva un riesgo muy grande para el bienestar de nuestro pueblo”, expresó Kicillof y concluyó: “Si Milei obtiene un espaldarazo en las próximas elecciones, va a ajustar aún más y nuestras obras también correrán peligro. No permitamos que se imponga esa idea: el 7 de septiembre defendamos los derechos de los y las bonaerenses”.

Estuvieron presentes también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; los presidentes del Directorio de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna; y de Aguas Bonaerenses (ABSA) Hugo Obed; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Durán; sus pares de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y de Educación, Pablo Urquiza; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el senador provincial Marcelo Feliú; el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz; el secretario de Obras y Servicios Públicos local, Gustavo Trankels; el director ejecutivo del Hospital Penna, Jorge Moyano; y la concejala Gisela Ghigliani.

Volver