Kicillof en Benito Juárez: “Tenemos que recuperar el orgullo de ser bonaerenses”

17 enero, 2020 Leido: 42

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta mañana de la puesta en valor del hogar convivencial Cruz del Sur, en el municipio de Benito Juárez, donde destacó junto al intendente local, Julio Marini, que “la salud, la educación y la justicia social son prioridades para el gobierno provincial”.

Kicillof valorizó las refacciones que realizó el municipio en “un edificio que se ocupa de darle dignidad a los niños y niñas que atraviesan situaciones difíciles”. El hogar convivencial está destinado a niñas, niños y jóvenes de hasta 18 años, para la promoción y protección de sus derechos a partir de la contención de situaciones socio-afectivas de riesgo, en un trabajo articulado con los servicios zonales y el Juzgado de Paz y de Familia.



En ese marco, el Gobernador recordó su visita a Benito Juárez durante la campaña electoral y subrayó que en ese momento “aseguramos que seríamos un gobierno provincial que iba a tener muy claras sus prioridades, entre las que siempre mencionamos la salud y la educación, el trabajo y la producción, y la justicia social” por eso “estamos mostrando que esas prioridades no eran solo un discurso sino que se transforman en hechos”.

Además, destacó el rol de los jefes comunales de la región: “Participamos de una tradición histórica, de un movimiento político, que quiere gobernar para todos los y las bonaerenses, sin exclusión, pero para eso hay que empezar por abajo para llegar a todos. Eso es lo que hicieron nuestros intendentes en las peores de las condiciones, tener bien claro cuáles eran sus objetivos, por eso volvieron a ser elegidos y hoy tengo el privilegio de que me acompañen de nuevo”.

Por su parte, Marini agradeció la presencia del Gobernador y remarcó que “para nosotros, los chicos están primero y vamos a trabajar Nación, Provincia y Municipio juntos, reuniéndonos con todos los que tienen el mismo compromiso con la niñez, con los adultos mayores y para mejorarle la calidad de vida a los vecinos”.

Estuvieron presentes también, la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta; la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey; la coordinadora del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la primera dama de la Nación, Fabiola Yañez; y los intendentes Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Gustavo Rodolfo Cocconi (Tapalqué), y Marcelo Santillán (Adolfo Gonzales Chaves).

Más tarde, Kicillof recorrió el hospital municipal Eva Perón donde dialogó con los directores de la institución. “No hay bonaerenses de primera y de segunda, no hay intendentes más y menos importantes”, aseguró el Gobernador y resaltó: “La provincia de Buenos Aires aspira a ser un motor y una locomotora de la República Argentina, para hacerlo tenemos que estar todos unidos, la provincia de Buenos Aires tiene que volver a ser una sola y tenemos que recuperar el orgullo de ser bonaerenses”.

