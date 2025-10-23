Kicillof en fin de campaña de Fuerza Patria: “Milei es la estafa más grande de la historia”

23 octubre, 2025 11

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo, donde criticó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que se trata del “mismo ajuste de siempre”.

En tal sentido, catalogó la gestión libertaria como “la estafa más grande de la historia argentina” ya que vino a ajustar a la casta, pero terminó “metiéndole la mano en el bolsillo a la gente que más lo necesita para dársela a las corporaciones y a la timba”.

“Ni bien asumió nos enteramos que su gabinete no estaba conformado por nuevos personajes, ni offsider, ni cosplayer, sino que estaba conformado por lo más rancio, antiguo y dañino de la política argentina desde la vuelta de la democracia”, afirmó.

Y apuntó contra el, por ahora, jefe de Gabinete: “Cuando nací, Guillermo Francos ya formaba parte del Estado y no paró nunca desde ese momento. Ha formado parte de todos los gobiernos, incluido la dictadura militar”.

En esa línea, ironizó: “Nos dicen que no se puede hacer nada distinto con los mismos de siempre y nos ponen a Francos, que estuvo siempre como elenco estable. Más casta no se consigue”.

En cuanto a la figura del Presidente, Kicillof señaló que Milei “no es el dueño del circo, es el que lo anima”. Además, sostuvo que su jefe de campaña es Donald Trump: “Fue a buscar ayuda a Estados Unidos y Trump dijo después que (el acuerdo económico) no es para beneficiar a la Argentina. A una periodista le dijo ‘Milei es mi amigo, pero no le hagan creer a nadie que está haciendo las cosas bien'”.

Volver