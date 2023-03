Kicillof, en la apertura de sesiones: “Quiero invitarlos a seguir avanzando derecho al futuro”

6 marzo, 2023

“A esta Legislatura le propongo trabajar entre todos por la recuperación de los recursos que les fueron quitados a las y los bonaerenses, no sólo al Gobierno provincial sino a los 135 municipios”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof, al encabezar una sesión especial en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

En ese marco, el Gobernador enfatizó que “Hemos gobernado de cerca, con honestidad, austeridad, seriedad y compromiso. No llegamos para durar, llegamos para transformar y darle a la Provincia el proyecto de bienestar, identidad, desarrollo e integración que tanto necesita”.

“La provincia tiene grandes deudas sociales, habitacionales y de infraestructura que hay que reconocer y reparar. Se suele decir que faltan escuelas, asfalto, hospitales, autopistas y trenes”, explicó y agregó: “Lo que sin duda falta son buena parte de los recursos que produce y aporta al sistema de coparticipación: la provincia aporta el 39% de los recursos coparticipables y sólo recibe el 22%”.

En ese sentido, valoró que “resulta escandaloso el fallo de la Corte Suprema que consagra privilegios, legaliza la injusticia y bloquea el derecho al desarrollo de los bonaerenses. Es un fallo ilegal que le saca recursos a todas las provincias para dárselos a la ciudad más rica del país”.

Kicillof agradeció a las y los legisladores por “la aprobación de las leyes Impositiva y de Presupuesto del año 2023, que muestran nuestras prioridades de gestión: en comparación con 2019, la inversión en políticas productivas es casi 7 veces mayor en términos reales, el doble en inclusión social y un 123% mayor en infraestructura”. Además, solicitó el pronto tratamiento de varios proyectos que se han presentado desde el Ejecutivo y por los legisladores, y destacó el vinculado al sistema de jubilaciones del Banco Provincia que perdió estado parlamentario recientemente.

“Es una enorme satisfacción que las clases hayan empezado por cuarta vez consecutiva el 1 de marzo en toda la provincia”, señaló el Gobernador tras destacar que desde diciembre de 2019 ya se inauguraron 148 nuevos edificios escolares. “Nuestro método es muy claro: respetar los derechos de docentes y trabajadores de la educación e impulsar una inversión genuina para mejorar las condiciones de trabajo y la infraestructura escolar”, dijo y agregó: “En la provincia de Buenos Aires la educación volvió a ser prioridad: los únicos privilegiados son los chicos y las chicas”.

En materia sanitaria, hizo hincapié en “la inversión sin precedentes para fortalecer e integrar el sistema de salud, con un modelo que prioriza la atención primaria y ya nos ha permitido inaugurar 132 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud”. Además, se refirió al incremento de la planta de personal en hospitales provinciales, la implementación de la Historia de Salud Integrada, el lanzamiento de la Receta Electrónica Bonaerense y los avances en materia de Salud Mental: “Estamos aplicando, luego de tanta postergación, la Ley Nacional de Salud Mental, lo que implica cerrar esas casas de abandono en que se convirtieron los manicomios”.

Asimismo, subrayó que “la seguridad, uno de los problemas estructurales de la provincia, se agravó mucho durante los cuatro años anteriores, cuando se deterioró un 29% el salario de los agentes y se desmantelaron las capacidades de la Policía”. “Es por eso que hemos puesto en marcha una estrategia de largo plazo para revertir estos déficits: compramos más de 4.500 nuevos vehículos entre patrullas urbanas y rurales, y más de 72 mil chalecos antibala, completando la provisión para el 100% del personal que lo requiere”, argumentó.

“Pero, indudablemente, la principal fuente de transformación de nuestras fuerzas de seguridad surge de la formación y profesionalización de la Policía: estamos desarrollando una verdadera revolución educativa en la Policía de la Provincia”, expresó y añadió: “Elegimos el camino del compromiso, del trabajo y de la dedicación para que todos podamos aspirar a una provincia más segura y a una fuerza policial mejor preparada y más humana”.

En ese sentido, indicó que “la mejora en infraestructura penitenciaria también es una política de seguridad”. “Cuando asumimos nos encontramos con una huelga de hambre en contexto de encierro de 16.000 internos, producto de la falta de provisión de alimentos y medicamentos. En ese momento, el Servicio Penitenciario Bonaerense se encontraba con la sobrepoblación más alta de su historia”, dijo y señaló: “Iniciamos entonces el Plan de Infraestructura Penitenciaria más grande de la historia: en 200 años se habían construido 24.000 plazas, y nos propusimos iniciar la construcción de 12.000 en cuatro años”. “Como consecuencia de nuestra política penitenciaria, redujimos de manera considerable la tasa de reincidencia, pasando de 46% a 22%”, sostuvo.

Temporada de verano y recuperación económica

Sobre la temporada de verano, manifestó que “ha sido récord en los últimos diez años, producto del enorme esfuerzo del pueblo de la Provincia: superamos los 16 millones de visitantes, con ocupación hotelera plena en los principales destinos turísticos”. El flujo de turistas fue un 21,6% mayor al promedio de los últimos 5 años y un 29,2% al de la temporada 2018/19. “El turismo, que para el que vacaciona es descanso, para nuestra gente es trabajo, inversión y producción”, expresó.

“La provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia y lo que necesita para desarrollarse es un sólido mercado interno, que el Estado cuide a sus pymes y cooperativas, les asegure el acceso al crédito y, sobre todo, que luche siempre por mejorar los ingresos de los trabajadores, de los profesionales y de los pequeños empresarios”, resaltó.

“En 2022, la actividad económica provincial presentó un crecimiento acumulado del 4,3% en relación con el año anterior, lo que se tradujo en generación de empleo genuino y formal”, afirmó y añadió: “Es necesario profundizar en políticas redistributivas, con un Estado presente y un Gobierno que acompañe a todos los sectores productivos con una batería de medidas de fomento económico”.

Se refirió al “derecho de los bonaerenses de tener una banca pública que fomente la producción, el trabajo y el bienestar”. “Hoy la cartera del Banco Provincia está compuesta en un 52% por créditos productivos para empresas, sobre todo para las pymes”, dijo y agregó: “También aumentó la cantidad de clientes, que ascendieron a 8,2 millones, producto del impulso que cobró la bancarización digital a través de Cuenta DNI y la transformación de los servicios digitales para empresas y emprendedores”.

En términos de obras públicas, afirmó que “transitamos una de las etapas con mayor inversión en infraestructura desde la Provincia, en conjunto con la Nación y los municipios”. “Además de solucionar problemas estructurales como la insuficiente conectividad vial, el mal estado de las rutas, el déficit habitacional y la escasez de servicios públicos básicos, generan un impacto positivo sobre la actividad económica y el empleo, transformándose en una palanca fundamental para poner en marcha la rueda de la producción”, dijo.

“En la actualidad estamos construyendo más de 12 mil viviendas y 8.300 obras de infraestructura como el acceso a redes de agua potable, luz, cloacas, gas y desagües pluviales”, remarcó el mandatario bonaerense, en tanto que valoró que el Gobierno Nacional está construyendo más de 29.700 viviendas enmarcadas en los programas Casa Propia, Reconstruir y Procrear II. Además, ponderó que “en estos tres años pudimos ampliar las obras de urbanización a más de 100 barrios en 49 municipios, alcanzando cada día a más bonaerenses”.

Derecho al futuro

“Nos tocó un tiempo difícil, de fragilidades, incertidumbre y desigualdades, donde la sociedad demanda y necesita políticas firmes y decididas para reparar injusticias, producir bienestar y protegerse”, indicó y añadió: “No se trata de quitar libertades, se trata de quitar privilegios, generar oportunidades, construir bienestar e igualdad: se trata de construir justicia social”.

El Gobernador resaltó que “el Estado tiene que estar más presente, ser más eficiente, más transparente, porque de ninguna manera los problemas que tenemos se resuelven con menos Estado. Donde hay necesidades, nacen derechos”. “Sin derechos no hay igualdad de oportunidades. Y sin oportunidades para todos, la verdadera libertad no existe”, manifestó.

“Quiero invitarlos a entrar juntos en lo que viene: una etapa de reformas y transformaciones más profundas y estructurales, con proyectos estratégicos que van a multiplicar la generación de riqueza, integrar de modo más adecuado nuestras distintas regiones, mejorar sustantivamente la distribución del ingreso, generar muchos puestos de trabajo y, ante todo, asegurar un futuro más próspero a todos los y las bonaerenses”, indicó.

Entre otros, destacó las obras para la apertura del Canal Magdalena, que incrementará la autonomía del comercio exterior y ahorrará tiempos y costos de navegación; la recuperación del rol estratégico del Estado en la gestión y el control de la hidrovía; el descubrimiento de petróleo off shore, cuya exploración se realizará respetando los más altos estándares ambientales; y la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta hasta Salliqueló.

“Luego de que la infraestructura logística haya quedado postergada durante décadas, trabajamos junto al Gobierno Nacional en un histórico plan de ampliación de autopistas y autovías en la provincia”, explicó. En ese sentido, mencionó la terminación de 160 kilómetros en las rutas 11 y 56; el anuncio de la licitación para el tramo Villa Gesell – Mar Chiquita; y los trabajos en las rutas provinciales 36 y 41, los corredores nacionales 3, 5, 8 y 33, y la autopista Presidente Perón que atraviesa al conurbano bonaerense.

“Estamos en un año electoral y la sociedad va a tener que decidir por qué camino seguir. Para nosotros gobernar consiste en defender, realizar y ampliar derechos”, expresó y añadió: “El dilema que nos plantea este año será entre la derecha y los derechos. Integramos una fuerza política que siempre defendió el derecho a un futuro para todos y nos proponemos escribir un nuevo capítulo de esa larga historia transformadora”.

Por último, Kicillof sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires aún hay muchas necesidades por resolver en una sociedad fragmentada por intolerables desigualdades”. “Por eso, legisladoras y legisladores, los invito a que sigamos avanzando derecho al futuro, sigamos construyendo un futuro con derechos, un futuro mejor”, concluyó.

Estuvieron presentes ministros y ministras de los gabinetes nacional y provincial; legisladores nacionales y provinciales; autoridades de la Suprema Corte de Justicia; representantes gremiales; intendentas e intendentes bonaerenses.

