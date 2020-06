Kicillof: “En la provincia tenemos un sistema de fases que está funcionando muy bien”

26 junio, 2020 Leido: 1

El gobernador Axel Kicillof habló del endurecimiento de la cuarentena en el Conurbano, que comenzará el miércoles próximo y se extenderá hasta el 17 de julio inclusive ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Dijo que “hoy estamos en una situación, como bien lo ha dicho Alberto, como lo mostró Horacio, en una situación distinta, están creciendo los casos como ocurrió en muchísimas partes del mundo, pero mucho después. Así que también en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de fases que está funcionando muy bien que hace que en 70 municipios estemos en fase 5, prácticamente todo autorizado, con una barrera sanitaria para que la enfermedad no llegue. Pero en el Gran Buenos Aires, más precisamente la parte del AMBA, que no es la Ciudad y que no son cinco municipios están en ese lugar casi rural, que los vamos a detallar. En lo que es el AMBA la enfermedad está en un estado de circulación y difusión exponencial”.

“Por eso hablamos también con los expertos, con los especialistas, con los científicos y nos han dicho que hay que hacer lo que sabíamos que hay que hacer si esto seguía avanzando, que era tomar medidas mucho más fuertes. Fundamentalmente vaciar las calles, fundamentalmente volver a quedarnos en casa, fundamentalmente parar con las reuniones sociales, con las transgresiones, con el relajamiento, porque nos ha llevado a esta situación, no solo de contagios, sino también de utilización de nuestra capacidad hospitalaria. Así que conseguimos en estos días, llegar a un diagnostico idéntico entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Conseguimos tomar medidas idénticas, las que anunció el Jefe de Gobierno, son las que se van a prorrogar en la PBA en los mismos tiempos, el AMBA es una zona donde la enfermedad va y viene y hay que pararla”, agregó.

En cuanto a las nuevas medidas de restricción indicó: “Vamos a tomarnos estos días para circular menos, para estar más guardados y para que el coronavirus no se contagie, ese es el objetivo. Probablemente los resultados no se vean en los primeros días, lo quiero aclarar porque es importante saber qué efectividad tiene el esfuerzo que estamos haciendo”.

Finalmente resaltó: “Como esta es la única medida que hay, por más que vamos a estar controlando más, por más que cambiamos las reglas que hay que cumplir, depende de cada uno de nosotros. Es ahí donde está la clave. Hoy no hay forma de evitar la crisis económica, lo mostraba el Presidente, está en todo el planeta, la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es evitar los contagios y evitar las muertes. Lo que sí podemos hacer es salvar miles y miles de vida. Escuche por ahí que alguien quería ver más muertos, para estar tranquilo y que estamos tomando las medidas correctas. Yo miro al revés, cuántas vidas salvamos. Para saber que vamos en la dirección correcta y que como paso en todos los lugares del mundo cuando aumentan los contagios hay que volver para atrás. No es una derrota, es un éxito, porque es que lo que hicimos nos dio el tiempo para que esto llegue cuando estamos mucho más preparados”.

Volver