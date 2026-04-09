Kicillof en la UBA: “Nuevas canciones” para reconstruir al peronismo

9 abril, 2026 0

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió hoy a hablar de las “nuevas canciones” para la reconstrucción del peronismo y pidió “perder el menos tiempo posible en internas”, en un mensaje que tuvo como destinatario a La Cámpora y el kirchnerismo duro.

En tanto, recordó la fallida experiencia del Frente de Todos y señaló que “no puede volver a pasar que se logre una expresión electoral para ganar elecciones” y después tener “dificultades para gobernar”.

Así se expresó el mandatario bonaerense al encabezar un acto de presentación del espacio de Universidad y Ciencia de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en el auditorio de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Entre otras intervenciones, el ex ministro de Economía cuestionó al Gobierno de Javier Milei por haber involucrado a la Argentina “en una guerra que no es nuestra” y que “además no tiene nada que ver con el sentir y el pensar de lo argentinos”.

“Muchas cosas que hace este Gobierno están reñidas con nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad. Cosas que estaban saldadas. Hay como un terraplanismo multidisciplinario. Esto de ir a una elección para gestionar un Estado que se quiere destruir. Es muy confuso todo eso”, asveró.

Y agregó que “uno podría remitirlo a la personalidad o a lo espantoso de algunas declaraciones que tiene Milei pero estamos viendo que forma parte de un club internacional de ultraderecha que tiene un comando y manejos y discursos que se van repitiendo”.

“Nos tocó al peor de todos esos, pero está en disputa ese lugar, hay varios candidatos”, dijo entre risas.

“La derecha argentina histórica era tirando a nacionalista. Además tiene exponentes cultos. A nosotros nos viene a tocar una derecha ignorante y cipaya”, fustigó.

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