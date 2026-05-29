Kicillof en Mar del Plata: El riesgo que enfrenta la Argentina es el ‘Riesgo Milei’

29 mayo, 2026 0

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó el cierre del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, en Mar del Plata, rodeado de sindicalistas, empresarios y referentes sociales. Eligió un tono combativo y directo para cuestionar las políticas del gobierno nacional que conduce Javier Milei.

“El riesgo que enfrenta hoy la Argentina es el “Riesgo Milei”, donde el verdadero peligro es que el Presidente siga profundizando este desastre económico y ejecute su plan de destrucción más rápido y profundo”, expresó Kicillof.

Denunció que las medidas impulsadas por Milei están «destruyendo el entramado productivo y social de la Argentina«. Señaló que la apertura indiscriminada de importaciones y la desregulación económica «ponen en riesgo miles de puestos de trabajo» y condenó lo que definió como un «modelo de ajuste que sólo beneficia a los sectores financieros«.

“No hay soberanía posible si se entrega la industria nacional”

El auditorio estalló en aplausos cuando el gobernador advirtió que «no hay soberanía posible, si se entrega la industria nacional a los intereses externos«. En ese sentido, defendió la necesidad de un Estado presente que articule con sindicatos y pymes para sostener el empleo formal y el desarrollo productivo. “No se trata de volver al pasado, sino de construir un futuro donde el trabajo sea el eje de la dignidad”, remarcó.

Kicillof también cuestionó la narrativa libertaria del Gobierno Nacional, al afirmar que «la libertad que pregonan es la libertad de mercado para unos pocos, mientras la mayoría pierde derechos«. Reivindicó el rol del diálogo social y del federalismo, subrayando que «las provincias no pueden ser meros espectadores de decisiones tomadas en Buenos Aires al servicio de los poderosos».

Contra el modelo de Milei

El cierre del Congreso se convirtió así en un acto político de resistencia, donde Kicillof buscó marcar un contraste claro con la gestión de Milei y reafirmar su alineamiento con el movimiento obrero. Entre consignas y cánticos, la jornada terminó con un mensaje de unidad: “Frente al ajuste, la respuesta es más organización, más producción y más trabajo”.

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