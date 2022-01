Kicillof en San Cayetano: (video) “Tengo ganas de ir a Tres Arroyos, en temporada o para la Fiesta del Trigo”

“Tengo ganas de ir a Tres Arroyos, me encantaría, lo vamos a tratar de hacer antes que termine la temporada, o para la Fiesta del Trigo”, dijo el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa en San Cayetano.

Kicillof llegó a la ciudad cabecera del distrito y sumó la presencia de su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien visitó el Balneario San Cayetano junto a integrantes de su equipo de trabajo.

En principio el gobernador recorrió las instalaciones del Molino Balaton, y luego mantuvo una reunión de trabajo con productores locales y del turismo, entidades e instituciones sancayetanenses, para luego atender a los medios presentes, en el Espacio Cultural.

La coparticipación

Consultado sobre la coparticipación provincial hacia los municipios, ante el Coeficiente Único de Distribución que se aplica anualmente, teniendo en cuenta las diferencias hacia algunas comunas que han descendido en sus porcentajes, Kicillof dijo que “nos tomamos los últimos dos años un promedio, porque la diferencia se hacía muy pronunciada y lo que hicimos es un promedio ciego y el resultado de estadística, lo que haremos como lo hemos hecho estos años, que es hablar con los municipios que tengan alguna dificultad y ver cómo ayudarlos, porque nuestra idea es que el sistema de salud municipal es parte integrante de un sistema de salud provincial, que incluye lo nacional – cuando lo hay, que es lo más cercano a la ciudad de buenos Aires – lo provincial, lo municipal, también las obras sociales y lo privado; todo ese sistema funciona como una unidad porque hay muchísimos lugares, como el caso de San Cayetano, que es el único efector que presta el servicio de salud a los bonaerenses” .

Apoyo a productores y la necesidad de agregar valor a la materia prima en origen

En la reunión de trabajo, el gobernador intercambió información con instituciones locales y representantes del campo, precisamente de CARBAP, “para siempre poder contribuir con los pequeños y medianos productores que esta zona los tiene y mucho” a la vez que agregó que “tenemos planes para que se pueda elaborar la materia prima en origen, por lo que es importantísimo radicar instalaciones que puedan agregar valor agregado”.

La importancia de la vacunación

Al referirse a lo hablado con emprendedores turísticos, dijo: “señalé que la temporada es producto de políticas nacionales provinciales y municipales, la primera es la vacunación, porque estamos en una situación distinta, y lo que traduce este cambio es la vacuna, lo que es central para poder tener la temporada, aunque los contagios dificulten el trabajo pero es distinto a cuando veíamos que estábamos en riesgo y hoy dia una parte de Estados Unidos y Europa están muy por debajo, a pesar de esas campañas ridículas y criminales contra la vacuna, pero con la campaña de concientización, se pudo revertir”.

“Fomentar consumo, la producción y el trabajo, es una rueda que hay aceitar y poner a andar”

Consultado por LU 24 respecto a lo planteado este martes en Monte Hermoso por el intendente Carlos Sánchez respecto a la financiación de pequeños emprendedores, en un concepto o idea similar al FOMEPRO, Kicillof sostuvo que “si no entiendo mal nosotros tenemos algo parecido que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esto es un fondo que presta pero también es un Banco, sí me comentaron, que el acceso al crédito para determinados sectores es complejo, es un tema de producción, por lo que hemos formulado y diseñado implementar muchas herramientas que facilitan el acceso a recursos y fondos para aquellos que les cuesta llegar al financiamiento bancario, como cooperativas, pequeños productores, y ahora la cuenta DNI, es una forma de adherirse a una cuenta banco desde su casa con el teléfono, y a partir de esto tener descuentos que paga la provincia con dinero del gobierno provincial, puesto al servicio de los descuentos que incrementan el consumo, y con el aumento del consumo viene la producción y como viene la producción luego viene el trabajo, y genera más ingresos; es una rueda que hay que poner a andar, obviamente que quienes son más liberales y tienen más la idea del ajuste piensan distinto; yo no vine a polemizar, vine a ayudar, y creo que es importante que lo podamos hacer en conjunto oficialismo y oposición y lo podamos hacer en toda la Provincia”.

