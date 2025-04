Kicillof en Trenque Lauquen: inauguró nueva infraestructura educativa y de seguridad

25 abril, 2025 13

Además, el Gobernador entregó netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense y puso en funcionamiento patrulleros para el distrito

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en el municipio de Trenque Lauquen el acto de inauguración de las obras de refacción de la Escuela Primaria Nº3 “Almafuerte” y del frigorífico avícola perteneciente a la Escuela Secundaria Agraria Nº1 “Manuel Belgrano”. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Francisco Recoulat; y la directora del establecimiento primario, Claudia Zurra.

En ese marco, el Gobernador expresó: “Lo que se juega hoy en estas escuelas es si los chicos y chicas de la zona van a poder pensar en un futuro, tener un trabajo, lograr lo que aspiran y desean”. “El Gobierno nacional tiene dos edificios escolares paralizados en Trenque Lauquen y suman 80 en toda la provincia”, detalló Kicillof y destacó: “Es mentira que no hay plata, como dicen, porque pidieron un préstamo de 20 mil millones de dólares al FMI: usen algo de ese dinero para lo que la gente necesita”.

A partir de una inversión de $321 millones, se llevó adelante la refacción y puesta en valor de las instalaciones de la EEP N°3, que permitirá que 102 estudiantes vuelvan a cursar en este edificio que había sufrido un incendio en septiembre de 2023. Los trabajos implicaron la refacción total de la escuela que cuenta con una superficie de 760 m2, y permitirá que sus alumnos dejen de compartir espacio con otra institución.

“Ningún bonaerense va a escuchar de la boca de este gobernador que no hay plata. En la provincia de Buenos Aires no nos sobra, pero los recursos que tenemos son para la gente, para la producción, para el trabajo, para la seguridad y para la educación”, afirmó Kicillof.

Por su parte, Sileoni señaló: “Este día refleja el mandato que tenemos con nuestro pueblo y la falta de un Estado nacional presente: a nosotros no nos da lo mismo hacer edificios educativos que paralizarlos, y hoy estamos dando un paso más en esa dirección”. “Apostamos a una escuela bonaerense de calidad y hoy nuestros pibes y pibas cuentan con un espacio de abrazo y de igualdad”, agregó.

“Esta jornada es muy especial para nuestra comunidad educativa y nos llena de esperanza hacia el futuro: hoy contamos con un espacio renovado y de calidad que le permitirá a nuestros estudiantes alcanzar su máximo potencial”, expresó la directora Zurra.

Durante el acto, se distribuyeron además 28 netbooks a estudiantes de cinco instituciones educativas del distrito, donde ya alcanzan 513 computadoras entregadas mediante el programa Conectar Igualdad Bonaerense.

Frigorífico Avícola en la escuela de 30 de Agosto

Asimismo, Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, inauguraron las obras de remodelación del frigorífico avícola de la EESA N°1 en la localidad de 30 de agosto, donde 232 estudiantes cursan la orientación de Técnico en Producción Agropecuaria. A partir de una inversión de $178 millones, los trabajos permitirán que el establecimiento pueda tener una faena diaria de hasta 150 cabezas.

Durante la visita, se firmó además un compromiso con la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo Agrario para la incorporación de equipamiento e infraestructura para el sector educativo agrario de la región.

En ese marco, Recoulat destacó: “Con las obras que quedaron inauguradas hoy en nuestro municipio, demostramos una vez más la eficacia del trabajo mancomunado, con cada uno de los ministerios del gobierno provincial, para transformarle la vida a los vecinos”. “La única forma de sentar consensos en las políticas públicas es a través del diálogo para unificar un único objetivo, que no es otro que el bienestar de nuestras comunidades”, afirmó.

En tanto, Kicillof expresó: “Sin justicia social la libertad es una estafa porque es una libertad para pocos, es una libertad solo para los que tienen recursos, es privación, es desigualdad. Sin la vivienda, sin la escuela, sin el laburo, no hay libertad posible”.

Nueva subdelegación de la DDI

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, inauguraron la nueva subdelegación de la DDI de Trenque Lauquen, que tiene asiento central en el municipio de Pehuajó y realiza un trabajo territorial que abarca a 13 distritos de la región. Asimismo, se puso en funcionamiento una oficina destinada al personal de la línea 911 y cuatro patrulleros que permitirán fortalecer la gestión de la seguridad en el distrito.

“Esta inauguración forma parte de una inversión muy importante para integrar la labor de las distintas áreas de la policía: estamos dando el ejemplo de cómo se puede trabajar en conjunto, a pesar de las diferencias políticas, para darle a nuestro pueblo más y mejor educación, salud y seguridad pública”, concluyó Kicillof.

En Lincoln

Kicillof encabezó este viernes el acto de inauguración de la refacción integral del Jardín de Infantes N°912 del municipio de Lincoln, donde además entregó escrituras gratuitas a 292 familias del distrito. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; el intendente local, Salvador Serenal; y la directora de la institución educativa, Laura Garzón.

En ese marco, Kicillof afirmó: “No hay dinero mejor invertido que el que se destina a la educación, a la salud, a la producción o al trabajo. No es un capricho, sino una convicción que tenemos en la provincia de Buenos Aires: sin escuelas públicas, miles de pibes y pibas quedarían totalmente fuera del sistema”.

