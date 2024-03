Kicillof encabezó el acto que dio inicio al ciclo lectivo 2024

1 marzo, 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en el Jardín de Infantes N°949 de Florencio Varela el acto que dio inicio al ciclo lectivo 2024, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el intendente local, Andrés Watson; el diputado nacional Julio Pereyra; y la subdirectora de la institución, Jimena Améndola. Más temprano, se inauguró el nuevo edificio del Jardín Municipal N°14 “Trencito de Papel”, en el barrio Villa Angélica.

En ese marco, Kicillof destacó que “por quinto período consecutivo, más de cinco millones de alumnos y alumnas bonaerenses comienzan las clases tal como estaba previsto en el calendario escolar”. “Ha sido siempre el resultado de un gran esfuerzo, pero este año ha significado una verdadera proeza porque hay un Gobierno nacional que hizo todo lo posible para que no empezara el ciclo lectivo”, explicó.

“Las autoridades nacionales no entienden lo importante que es para la Argentina y para nuestra provincia que haya clases todos los días: lo primero que deberían hacer es respetar a los maestros y las maestras”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Aunque digan que lo hacen para fundir a los gobernadores, cuando retiran los recursos del FONID lo que están haciendo es recortarles el sueldo a las y los docentes”.

Por su parte, Sileoni sostuvo: “Las escuelas son territorios de enseñanza donde, entre otras cosas, se refutan muchos de los pensamientos que hoy circulan en la sociedad argentina: aquí no se burla ni se discrimina a nadie”. “En la provincia de Buenos Aires estamos cumpliendo con el mandato que le dieron a nuestro Gobernador, que es continuar construyendo un Estado presente”, agregó.

El JI N° 949 se encuentra en el barrio Santa Rosa y fue inaugurado por Axel Kicillof en septiembre del año pasado tras una inversión de $108 millones. “Este establecimiento le dio la posibilidad a 240 alumnos de continuar sus trayectorias educativas en un edificio nuevo y cerca de sus casas. Es muy importante el acompañamiento y todos los materiales didácticos que recibimos de parte del Gobierno provincial y municipal, ya que denotan que se piensa en la educación pública”, resaltó la subdirectora Améndola.

Durante la jornada, el Gobernador puso en funcionamiento el nuevo edificio del JI Municipal N°14, que fue reconstruido completamente a partir de una inversión provincial de $173 millones. De esta forma, amplió su capacidad para alcanzar una matrícula de 160 alumnos y un plantel de 13 trabajadores, entre docentes y auxiliares. Se trata del edificio escolar número 211 que se inaugura desde diciembre de 2019.

Al respecto, el intendente Watson señaló: “A diferencia de lo que vemos en la provincia, donde la decisión política del Gobernador nos permitió inaugurar ya siete jardines en el municipio, el actual Gobierno nacional optó por paralizar 22 obras y rescindir 11 contratos en Florencio Varela, entre ellos algunos destinados a infraestructura escolar”. “En los momentos difíciles es donde más unidos tenemos que estar: sigamos trabajando para que los chicos y las chicas tengan un lugar digno para poder estudiar”, manifestó.

Por último, Kicillof subrayó que “el Gobierno nacional también paralizó 64 obras que estaban en marcha para sumar nuevos edificios escolares en la provincia: deberían entender que los problemas no se van a solucionar con ajuste y motosierra”. “A la educación pública se la defiende, no se la ataca. Por eso, aunque la Nación abandone sus responsabilidades, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más y mejor escuela pública, con clases todos los días para garantizarles a los y las bonaerenses el derecho a un futuro mejor”, concluyó.

Con la participación de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, ambas instituciones recibieron elementos para la promoción ambiental: compostera comunitaria y domiciliarias, biblioteca, ludoteca y especies nativas para armar un jardín de mariposas, entre otros. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la jefa de Gabinete del Instituto Cultural, María de las Nieves Piovani; la directora provincial de Educación Inicial, Patricia Redondo; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; y el dirigente Carlos Kunkel.

