Kicillof encabezó el cierre del Congreso Provincial de Salud

22 abril, 2022 Leido: 15

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes junto al ministro Nicolás Kreplak el cierre del Congreso Provincial de Salud – “Hacia un sistema integrado de salud”, evento que reunió a trabajadores y autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. Fue en la sede del NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, con la participación del diputado nacional Daniel Gollan; la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro; y el titular de la unidad coordinadora del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), Juan Martín Etcheverry.

“Este encuentro ha sido muy importante para que podamos tener un diagnóstico preciso del estado del sistema de salud de la Provincia, que es un paso fundamental para poder transformarlo”, explicó Kicillof, y agregó: “Los únicos que tienen la capacidad de hacerlo son las y los trabajadores que lo sostienen a diario con su esfuerzo y compromiso”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “nuestro sistema de salud ha sido deteriorado, generando por un lado escasez y problemas de acceso, mientras que por otro produce inmensas retribuciones y beneficios”. “Los recursos están, pero hay que distribuirlos mejor: se trata de darle más eficacia y capacidad de respuesta, pero sobre todo más igualdad”, remarcó.

El Congreso comenzó el 19 de abril y contó con la presencia de 15 mil inscriptos. Fue organizado por el CoSaPro tras su última edición en 2015, con el objetivo de profundizar el debate en torno a la necesidad de construir un sistema sanitario integrado y avanzar en la agenda de la pospandemia.

En tanto, Kreplak resaltó que “después de dos años muy difíciles por la pandemia, no hay tiempo para descansar porque llegó la hora de transformar: necesitamos un sistema nacional integrado de salud y es nuestra responsabilidad impulsar ese proyecto hacia adelante”. “Frente al coronavirus, logramos brindar equidad gracias a la decisión política y el empuje de las y los trabajadores”, sostuvo y añadió: “Ahora no se trata solamente de tener una ley, sino de seguir construyendo un movimiento sanitario que permita transformar las cosas”.

Por su parte, Gollan afirmó: “Nos comprometemos a presentar un proyecto de ley para definitivamente empezar a reencauzar este sistema de salud desestructurado e ineficiente, con el objeto de avanzar hacia uno mucho más racional, humano e integral”, y expresó que “la ley del sistema integrado de salud va a ser una realidad en la Argentina y será de todas y todos sus trabajadores y de una comunidad que participará de forma decisiva”.

Durante las jornadas, en diferentes paneles se expusieron 1.200 relatos de experiencias en salud y se presentaron 800 trabajos científicos, en tanto que también se realizó una muestra fotográfica y se emplazaron peñas en las que los y las trabajadoras de la salud se expresaron desde el arte y la cultura.

“Estamos pensando un sistema de salud integrado que esté a disposición del pueblo para garantizar la equidad, que fue el principal desafío que afrontamos durante toda la pandemia, y lograr que perdure”, destacó Navarro, al tiempo que enfatizó que “hay que seguir apostando por el camino de la participación de todos los trabajadores de la salud, las organizaciones sindicales y los municipios para alcanzar un sistema integrado, por y para el pueblo”.

Por último, Kicillok subrayó: “Estamos aquí para transformar de raíz el sistema de salud y, producto de este Congreso, contamos ahora con un diagnóstico y una hoja de ruta”. “Para que no sea efímera o circunstancial, esa transformación la tienen que llevar adelante las y los trabajadores de la salud. Desde el Gobierno de la Provincia, vamos a acompañar con fuerza ese proceso que surge del pueblo y es para el pueblo”, concluyó.

También estuvieron presentes el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia; los intendentes de Benito Juárez, Julio Marini; de Bolívar, Marcos Pisano; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Chascomús, Javier Gastón; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; y de Villa Gesell, Gustavo Barrera; y los secretarios generales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel; y de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi; miembros del gabinete provincial y del Ministerio de Salud bonaerense.

