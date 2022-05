Kicillof encabezó la entrega de títulos de propiedad gratuitos en Lobería

17 mayo, 2022 Leido: 11

En el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de entrega de 127 títulos de propiedad gratuitos para familias del municipio de Lobería. Fue en la sede del Club de Pesca, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente local, Juan José Fioramonti. A continuación, acompañado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, recorrió los avances de las obras del Jardín Maternal N° 1 y el Centro Cultural y Escuela de Estética, y también visitó el taller del ex piloto de automovilismo, Oscar “Pincho” Castellano.

“Estamos trabajando para facilitar los trámites de acceso a los títulos de propiedad en toda la Provincia, porque permiten perfeccionar los derechos de los propietarios sobre sus viviendas”, aseguró Kicillof y agregó: “La escritura tiene un valor simbólico, social y económico, ya que permite beneficios como acceder a un crédito y dejar el bien como herencia”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “cuando asumimos, la magnitud del problema era enorme y alcanzaba a 800 mil familias que, a pesar de haber accedido a sus propias casas, no contaban con el título de propiedad”. “Transformamos a la Escribanía General de Gobierno en una escribanía de todos los y las bonaerenses para que les brinde soluciones de forma gratuita, cancele sus deudas inmobiliarias y convierta a sus propiedades en bienes inembargables”, explicó.

Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno bonaerense a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

“Este no es un hecho aislado, sino que forma parte de un programa provincial que busca alcanzar en una primera etapa a más de 100 mil familias bonaerenses”, sostuvo Alak y agregó: “La escritura tiene un gran valor, ya que es la puerta de acceso para poder ejercer otros derechos”.

La jornada se enmarca en una etapa que prevé durante este mes facilitar 2.503 escrituras en 16 municipios de la costa sudeste: Monte, Balcarce, Lobería, Dolores, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, Tandil, Rauch, Pinamar, General Madariaga, San Cayetano, Necochea, General Belgrano, Lezama y General Pueyrredon.

En tanto, el intendente Fioramonti remarcó: “La entrega de escrituras es uno de los actos de justicia más grandes que podemos llevar adelante, ya que llega a lo más profundo de la sociedad, que es la familia, brindando una solución concreta a muchos de nuestros vecinos y vecinas de Lobería”. “Es fundamental el trabajo conjunto entre los tres estamentos del Estado, más allá de las diferencias, porque los éxitos se alcanzan cuando las metas son compartidas”, dijo.

Por último, Kicillof subrayó que “avanzamos mucho pese a las dificultades que originó la pandemia, pero todavía tenemos una deuda que saldar con 700 mil bonaerenses”. “Lo vamos a hacer articulando las políticas públicas necesarias a través de un Estado provincial mejor y más cercano”, concluyó.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne; la diputada provincial, Natalia Sánchez Jáuregui; su par José Ignacio “Cote” Rossi; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; los concejales Carlos Rodríguez, Sergio Llanos y Julio Sarragoicochea; las concejalas Marcela Falivene y Natalia Beraza; el jefe de ANSES Lobería, Juan Pablo Cappelli; y la titular del PAMI local, Carmiña Macías.

Más tarde, el gobernador visitó el taller del ex corredor Oscar “Pincho” Castellano, tres veces campeón del Turismo Carretera. Actualmente, dirige su propia estructura en la competición, el Castellano Power Team, en la cual se encarga de la preparación de los motores de sus autos y cuenta con su hijo, Jonatan Castellano, como uno de los pilotos.

Obras en establecimientos educativos

El gobernador Kicillof recorrió las obras de construcción del Jardín Maternal N° 1, donde la Provincia invertirá un total de 47 millones de pesos. El establecimiento contará con 500 metros cuadrados y lleva un avance superior al 40%.

En ese marco, Kicillof enfatizó que “para sostener la gran cantidad de obras que estamos llevando adelante, es clave la articulación entre la Nación, la Provincia y el Municipio”. “El jardín maternal está siendo emplazado por una constructora municipal, lo que permite generar mano de obra y compras locales”, señaló y añadió: “Nuestra obligación es seguir trabajando junto a todos los municipios para darles respuestas a los y las bonaerenses”.

Por otro lado, las autoridades recorrieron el Centro Cultural y Escuela de Estética, cuyas obras están prontas a finalizar. De esta forma, se llevará el dictado de clases desde un pequeño edificio municipal a una sede con más espacio y comodidades para los y las alumnas.

“Todavía hay mucho por hacer, pero estamos trabajando para que pronto los niños y las niñas de Lobería puedan ingresar a la escuela pública a partir de los 45 días y salir, muchos años después, con un título universitario a cargo del Estado”, sostuvo Sileoni. En el distrito, el programa Escuelas a la Obra ya finalizó cinco tareas de refacción y ampliación, en tanto que mantiene otras nueve en ejecución.

Asimismo, Fioramonti destacó que “tanto en las obras del jardín maternal como en el espacio del Centro Cultural y Escuela de Estética vemos el esfuerzo compartido entre la Provincia y el municipio”. “Cuando hay mano de obra y compre local, eso impacta luego en más bienestar para nuestra comunidad”, dijo.

Volver