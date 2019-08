Kicillof encabezó un acto de campaña en La Plata con fuertes críticas a la gestión de Cambiemos

Ayer martes, el precandidato a Gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó un acto de campaña en La Plata y presentó su libro en la facultad de Psicología de la UNLP.

En la previa, el actual Diputado hizo una escala en un nuevo espacio cultural conocido como “La Casa de Axel” en el centro platense, donde ofreció una conferencia de prensa. Allí, el precandidato se explayó sobre su plataforma de propuestas, su perspectiva de las elecciones y la fuerte disputa que protagoniza con la actual gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



“Hay una situación muy grave que está viviendo el comerciante, el jubilado, los maestros, los empresarios. Quisiera decirle a la Gobernadora que hay mucha gente buscando trabajo. Si la Gobernadora estuviera caminando por La Plata, Varela o Ensenada, en vez de andar en helicóptero, vería como se deterioraron las condiciones de vida de los bonaerenses”, manifestó Kicillof, quien se presentó sin la presencia de su compañera de fórmula, la intendente matancera Verónica Magario.

“Es muy triste ver que el parque industrial no se abre, los cierres permanentes de locales. Hay una terrible situación de desempleo juvenil. No solo es triste la realidad sino la negación de la realidad”, dijo el precandidato, quien definió como “campaña sucia” a los movimientos políticos de Cambiemos en las últimas semanas.

“Hemos recibido todo tipo de ataques con muchísima bajeza, que decidimos no responder. Lo único que se quiere hacer con eso es distraer. La Gobernadora no quiere hablar de desempleo, de la infraestructura edilicia, de la falta de insumos en los hospitales. Vidal no quiere asumir la responsabilidad que ha tenido en defender a un solo bonaerense que es Macri”, disparó.

Kicillof anticipó que, de ganar las elecciones, reactivará los créditos de Banco Provincia para incentivar la producción, las Pymes, al sector del pequeño y mediano productor agropecuario. De la misma manera, ratificó la puesta en valor de organismos como ANSES y el IPS.

Entre los presentes en la conferencia, se ubicaron junto a Kicillof los y las precandidatos que disputarán la PASO para la intendencia de la ciudad de La Plata: Victoria Tolosa Paz, Florencia Saintout, Luis Arias, Guillermo Escudero y Federico Martelli.

También se distinguieron las presencias del intendente de Ensenada Mario Secco y del titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, además del diputado tresarroyense, Carlos “Cuto” Moreno.

“La impresión que tenemos es que estamos logrando transmitir esperanza a todos los bonaerenses para un futuro mejor, no vinculado al marketing sino sobre la realidad que se va a vivir a partir del diez de diciembre”, expresó el precandidato a Gobernador.

Por la tarde, el candidato mantuvo una reunión con el rector, el vicerector, decanos y directores de los colegios universitarios de La Plata, con el objetivo de avanzar en una agenda común en materia educativa. Luego, se reunió 2 horas con el Obispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández.

La presentación del libro fue el cierre de la recorrida que Kicillof realizó este martes por la capital bonaerense, que comenzó por la mañana con la apertura del espacio La casa de Axel, frente al emblemático Teatro Argentino, en el centro platense, con los cinco candidatos a intendente del espacio. Ante una atiborrada sala y con una pantalla gigante en los jardines de la Facultad de Psicología, el ex ministro de Economía presentó Radiografía de la provincia de Buenos Aires junto al economista Eduardo Basualdo y la ex secretaria de Seguridad, Cecilia Rodríguez, dos de los coautores del trabajo del que también participaron Daniel Gollan, Laura V. Alonso, Pablo Manzanelli, Roberto Baradel y Silvina Batakis, entre otros.