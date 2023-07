Kicillof entregó 127 títulos de propiedad gratuitos en Chacabuco

12 julio, 2023

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 127 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Chacabuco. Fue en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina, junto a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el concejal y vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía; y la diputada provincial Micaela Olivetto.

“Aun después de todo el esfuerzo que han hecho para poder acceder a la vivienda, muchas familias bonaerenses no cuentan con las escrituras que acreditan la propiedad sobre sus casas”, sostuvo Kicillof y agregó: “Este es un problema que impide el acceso al crédito para seguir progresando y dificulta el legado en beneficio de las próximas generaciones”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “pusimos a la Escribanía General de Gobierno al servicio de nuestro pueblo y vamos a entregar este año 100 mil escrituras de forma totalmente gratuita”. “Con el trámite además se establece a las viviendas como bienes de familias para que no puedan ser embargadas y se condonan todas las deudas del impuesto inmobiliario”, añadió.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. En esta ocasión, alcanzó a vecinos y vecinas de los barrios San Martín, UOCRA, La Amistad, Los Pioneros y Plan Novios.

En tanto, Golía subrayó que “las escrituras llegan para completar un proceso que les garantiza a nuestros vecinos y vecinas la seguridad jurídica que necesitaban y esperaban hace mucho tiempo”. Además, explicó que “el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad se respalda en la gran cantidad de obras que está llevando adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Durante la jornada, las autoridades visitaron las instalaciones del Club Atlético Rivadavia, donde se construirá un SUM tras la firma de un convenio entre la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne, y el presidente de la institución, Sebastián Morra. “Los clubes son parte de la construcción de sentido, de identidad y de pertenencia de nuestra comunidad, y a todo eso lo impulsamos desde un Estado presente con políticas públicas que pongan en el centro de la escena a las personas”, manifestó Olivetto.

Además, el Gobernador se refirió a los avances de otras obras que se llevan adelante en el municipio, como la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio San Cayetano y, por parte del Gobierno Nacional, de la Variante Chacabuco sobre la Autopista de la Ruta Nacional 7.

“El interior ha estado olvidado durante mucho tiempo y necesitaba fuertes inversiones: allí donde hay necesidades, por más que se requieran muchos esfuerzos y recursos, hay derechos de nuestro pueblo y, por lo tanto, obligaciones de quienes gobernamos para dar una respuesta”, concluyó.

Participaron también de las actividades la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; las legisladoras bonaerenses Natalia Sánchez Jáuregui y Viviana Guzzo; los concejales Javier Estévez y Santiago Carnaghi; sus pares Romina Barbetta y Gabriela Belfortti; y el dirigente Gustavo Masci.



